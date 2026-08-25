VOLGARJOV O POLOŽAJU SRBA NA KIM: Kosovo i Metohija da se u potpunosti vrati pod kontrolu Beograda

ALEKSANDAR Volgarjov, vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u, izjavio je da je neophodno da se radi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda, kako bi se izbegao "katastrofalan scenario".

Foto: Grigory Sysoev/Sputnik/Profimedia

On je na sednici Stalnog saveta OEBS-a u Beču govoreći o pogoršanju položaja Srba na KiM rekao i da ovo ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprineti i jačanju stabilnosti na Balkanu.

Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

- Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv - istakao je Volgarjov, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ruski diplomata je pozvao švajcarsko predsedavanje OEBS-om i nadležne strukture ove organizacije da posvete najveću pažnju katastrofalnom položaju srpskog stanovništva Kosova i Metohije.

Kad smo se već okupili na vanrednoj sednici Stalnog saveta, umesto besplodnog guranja ukrajinske tematike bez konsenzusa, u njenom jednostranom i konfrontacionom tumačenju, smatramo da je neophodno da skrenemo pažnju na sve lošiju situaciju na Kosovu i Metohiji, gde se lokalno srpsko stanovništvo, zahvaljujući naporima tamošnjih "vlasti", nalazi u sve očajnijem položaju - poručio je Volgarjov.

On je istakao da u uslovima trajne društveno-političke krize u ovoj pokrajini, albanski politički vrh u Prištini "ispod radara" naglo pojačao pritisak na Srbe koji tamo žive.

- Značajno je porastao intenzitet primene nasilja nad srpskim stanovništvom, sve do mučenja. Tako je u periodu od 2021. do 2026. godine na Kosovu i Metohiji izvršeno 800 etnički motivisanih napada na Srbe. Više od 250 Srba i drugih pripadnika nealbanskog stanovništva uhapšeno je pod izmišljenim izgovorima - podsetio je Volgarjov.

Takođe je naglasio da su sve učestaliji slučajevi kršenja imovinskih prava Srba, između ostalog i putem rušenja njihovih objekata, suprotno procedurama koje je ustanovila sama Priština.

Volgarjov je dodao da su tokom za pet godina zaplenjena 132 objekta koja su funkcionisala na teritoriji pokrajine pod jurisdikcijom Beograda.

- U cilju vršenja sveobuhvatnog pritiska na nepoželjno autohtono stanovništvo pokrajine koristi se čitav spektar sredstava, uključujući i pseudosudske obračune. To se najopipljivije ispoljava u okviru tzv. istraga ratnih zločina. O kvalitetu prištinskog 'pravosuđa' vrlo rečito govori činjenica da su apsolutna većina osuđenih po tim članovima Srbi - napomenuo je Volgarjov.

Prema njegovim rečima, na brojna kršenja u ovoj oblasti ukazuje, između ostalog, i Misija OEBS-a u Prištini u svom izveštaju predstavljenom nakon praćenja sudskih postupaka u predmetima ratnih zločina.

U izveštaju se, između ostalog, skreće pažnja na odugovlačenje u sprovođenju proceduralnih radnji, proizvoljno tumačenje i primenu normi o pravnim garancijama osumnjičenih, ograničavanje njihovih prava, uključujući mogućnost uvida u materijale predmeta i slično.

- Sve to svedoči o pristrasnosti prištinskog 'pravosuđa' i kontinuiranom vršenju pritiska na srpsko stanovništvo putem njega - ukazao je predstavnik Rusije.

On je, istovremeno, naglasio da se međunarodne misije raspoređene u srpskoj pokrajini pod okriljem NATO-a, EU i UN, ni na koji način ne mešaju u ono što se dešava, već suštinski zatvaraju oči pred bezakonjem koje se sprovodi pod rukovodstvom Aljbina Kurtija.

- Brisel, koji sebe predstavlja kao garanta dijaloga između Beograda i Prištine, umesto da doprinosi rešavanju kosovskog pitanja u dogovorenim međunarodnim pravnim okvirima, radije vrši pritisak isključivo na Beograd. Misija EU za vladavinu prava brojne zahteve Srba naprosto ignoriše - istakao je Volgajov.

On je dodao da predstavnici EU "sležu ramenima", tvrdeći da nemaju mandat za preduzimanje bilo kakvih mera radi zaštite prava srpskog stanovništva.

- Štaviše, pozivajući se na 'značajno poboljšanje situacije', komanda KFOR-a donela je odluku da smanji prisustvo duž perimetra pravoslavnog manastira Visoki Dečani, kao i na mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Pritom se planira da odgovornost za obezbeđivanje ovog, za bezbednost u pokrajini važnog objekta, KFOR prenese na kosovske policajce, od kojih se teško može očekivati nepristrasnost u slučaju mogućih incidenata - saopštio je Volgarjov.

Ruski diplomata je naglasio da "ne iznenađuje" što u Beogradu i Severnoj Mitrovici u takvoj nepromišljenoj odluci vide rizik od započinjanja etničkog čišćenja Srba koji žive na severu pokrajine.

Kako je naveo, očigledno je da su zapadni pokrovitelji Prištine dali Aljbinu Kurtiju "kart blanš" za preduzimanje svih koraka radi istiskivanja srpskog stanovništva iz pokrajine.

- Istovremeno, po svemu sudeći, uopšte ih ne brinu neizbežne posledice njegove razorne politike po proces rešavanja kosovskog pitanja i situaciju u regionu u celini - ocenio je Volgarjov.

Ruski zvaničnik je takođe, pozvao aktuelno švajcarsko predsedništvo i nadležne strukture OEBS-a, pre svega direktorku ODIHR-a Mariju Telalijan, visokog komesara za nacionalne manjine Kristofa Kampa i ličnog predstavnika predsedavajućeg OEBS-a za borbu protiv rasizma, ksenofobije i diskriminacije, kao i za borbu protiv netrpeljivosti i diskriminacije hrišćana i pripadnika drugih veroispovesti Volfganga Palavera, da obrate najveću pažnju na katastrofalan položaj srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: TEROR KURTIJEVE POLICIJE NA GAZIMESTANU: Uhapsili dvadesetak Srba, priveli i decu