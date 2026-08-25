Region

VELIKO NEVREME SA JADRANA SE BRZO PREMEŠTA: Region na udaru pljuskova i grmljavine, moguća i još jedna opasna pojava

В.Н.

25. 08. 2026. u 14:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U OVOM času snažne grmljavinske oluje premeštaju se preko srednjeg dela Jadrana, uz obilne pljuskove sa grmljavinom.

ВЕЛИКО НЕВРЕМЕ СА ЈАДРАНА СЕ БРЗО ПРЕМЕШТА: Регион на удару пљускова и грмљавине, могућа и још једна опасна појава

Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

 Ovaj sistem u toku poslepodneva obrušiće se na Dalmaciju, potom na svom putu ka istoku i na Bosnu i Hercegovine.

Biće uslova za grad, jake gromove i olujni vetar, uz obilne pljuskove.

Drugi olujni sistem premešta se preko severnog dela Jadrana ka Sloveniji i Istri.

Kasnije posle podne širom našeg regiona očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, uz opasnost od nepogoda, pojasnio je Đorđe Đurić.

Na pojedinim lokacijama očekuje se da padne i više od 50 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od urbanih poplava i klizišta.

Deo olujnog sistema kasnije posle podne pogodiće i delove Crne Gore.

Inače, ovo pogoršanje vremena posledica je prodora hladnog fronta, koji je već doneo osveženju zapada našeg regiona, pa su temperature opale ispod 30, u Sloveniji i ispod 20 stepeni.

stovremeno, u Srbiji je vrelo, uz trenutne tempetrature do 36 stepeni, a očekuje se i do 38. U Beogradu je trenutno 35 stepeni, a Ljubljani i Zagrebu 25-26°C.

Pogoršanje vremena kasnije posle podne zahvatiće i Srbiju.

Od sutra stabilizacija vremena, u petak ponegde čak i preko 40 stepeni, pa za vikend novo pogoršanje vremena.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart

HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart