VELIKO NEVREME SA JADRANA SE BRZO PREMEŠTA: Region na udaru pljuskova i grmljavine, moguća i još jedna opasna pojava
U OVOM času snažne grmljavinske oluje premeštaju se preko srednjeg dela Jadrana, uz obilne pljuskove sa grmljavinom.
Ovaj sistem u toku poslepodneva obrušiće se na Dalmaciju, potom na svom putu ka istoku i na Bosnu i Hercegovine.
Biće uslova za grad, jake gromove i olujni vetar, uz obilne pljuskove.
Drugi olujni sistem premešta se preko severnog dela Jadrana ka Sloveniji i Istri.
Kasnije posle podne širom našeg regiona očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, uz opasnost od nepogoda, pojasnio je Đorđe Đurić.
Na pojedinim lokacijama očekuje se da padne i više od 50 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od urbanih poplava i klizišta.
Deo olujnog sistema kasnije posle podne pogodiće i delove Crne Gore.
Inače, ovo pogoršanje vremena posledica je prodora hladnog fronta, koji je već doneo osveženju zapada našeg regiona, pa su temperature opale ispod 30, u Sloveniji i ispod 20 stepeni.
stovremeno, u Srbiji je vrelo, uz trenutne tempetrature do 36 stepeni, a očekuje se i do 38. U Beogradu je trenutno 35 stepeni, a Ljubljani i Zagrebu 25-26°C.
Pogoršanje vremena kasnije posle podne zahvatiće i Srbiju.
Od sutra stabilizacija vremena, u petak ponegde čak i preko 40 stepeni, pa za vikend novo pogoršanje vremena.
(Telegraf.rs)
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