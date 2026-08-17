Svet

NASTAVLJAJU SE PROMENE U VRHU UKRAJINSKE ARMIJE: Zelenski imenovao Jurija Pohribnog za novog komandanta logističkih snaga

T.J.

17. 08. 2026. u 21:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IMENOVANjE je deo prvih pet kadrovskih promena u vojsci koje je Zelenski odobrio nakon konsultacija sa vrhovnim komandantom Mihailom Drapatijem. Jurij Pohribni ranije je postavljen kao vršilac dužnosti komandanta Logističkih snaga nakon promocije Drapatija.

НАСТАВЉАЈУ СЕ ПРОМЕНЕ У ВРХУ УКРАЈИНСКЕ АРМИЈЕ: Зеленски именовао Јурија Похрибног за новог команданта логистичких снага

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, imenovao je danas Jurija Pohribnog za novog komandanta Logističkih snaga Oružanih snaga Ukrajine, navodi se u ukazu koji je objavljen na internet stranici predsednika Ukrajine.

U ukazu na istoj stranici se navodi i da je sa te funkcije razrešen dosadašnji komandant Logističkih snaga, Volodimir Karpenko, prenosi Ukrinform.

Zelenski je ranije danas u večernjem obraćanju izjavio da je nakon razgovora sa i vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine, Mihailom Drapatijem, odobrio prvih pet novih kadrovskih promena u vojsci.

Nakon imenovanja Mihaila Drapatija za vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Jurij Pohribni je postao vršilac dužnosti komandanta Logističkih snaga Oružanih snaga Ukrajine.

Kako je saopšteno, Jurij Pohribni je učestvovao u borbama protiv ruskih snaga u Ukrajini od 2014. godine u sastavu artiljerijske brigade, između ostalog i u oslobađanju Slavjanska, Kramatorska i Limana.

(Blic)

BONUS VIDEO: "PONOSIM SE VAMA!" Zelenski deli odlikovanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POTPUNI SLOM KIJEVA?! Vojni ekspert otkrio surovu istinu: Rusija melje sve pred sobom, ukrajinski vojni sistem više NE POSTOJI!
Svet

0 0

POTPUNI SLOM KIJEVA?! Vojni ekspert otkrio surovu istinu: Rusija melje sve pred sobom, ukrajinski vojni sistem više NE POSTOJI!

RUSIJA sistematski uništava ukrajinski vojno-industrijski kompleks i logistiku, od pogona za proizvodnju pomorskih dronova u okolini Odese do fabrika u Kijevu i Krivom Rogu, a takođe prekida pomorske isporuke oružja i goriva, izjavio je za Sputnjik vojni ekspert Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost RANHiGS-a Aleksandar Stepanov.

17. 08. 2026. u 21:20

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica