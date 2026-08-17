NASTAVLJAJU SE PROMENE U VRHU UKRAJINSKE ARMIJE: Zelenski imenovao Jurija Pohribnog za novog komandanta logističkih snaga
IMENOVANjE je deo prvih pet kadrovskih promena u vojsci koje je Zelenski odobrio nakon konsultacija sa vrhovnim komandantom Mihailom Drapatijem. Jurij Pohribni ranije je postavljen kao vršilac dužnosti komandanta Logističkih snaga nakon promocije Drapatija.
Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, imenovao je danas Jurija Pohribnog za novog komandanta Logističkih snaga Oružanih snaga Ukrajine, navodi se u ukazu koji je objavljen na internet stranici predsednika Ukrajine.
U ukazu na istoj stranici se navodi i da je sa te funkcije razrešen dosadašnji komandant Logističkih snaga, Volodimir Karpenko, prenosi Ukrinform.
Zelenski je ranije danas u večernjem obraćanju izjavio da je nakon razgovora sa i vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine, Mihailom Drapatijem, odobrio prvih pet novih kadrovskih promena u vojsci.
Nakon imenovanja Mihaila Drapatija za vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Jurij Pohribni je postao vršilac dužnosti komandanta Logističkih snaga Oružanih snaga Ukrajine.
Kako je saopšteno, Jurij Pohribni je učestvovao u borbama protiv ruskih snaga u Ukrajini od 2014. godine u sastavu artiljerijske brigade, između ostalog i u oslobađanju Slavjanska, Kramatorska i Limana.
(Blic)
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