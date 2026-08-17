NASTAVLJAJU SE PROMENE U VRHU UKRAJINSKE ARMIJE: Zelenski imenovao Jurija Pohribnog za novog komandanta logističkih snaga

IMENOVANjE je deo prvih pet kadrovskih promena u vojsci koje je Zelenski odobrio nakon konsultacija sa vrhovnim komandantom Mihailom Drapatijem. Jurij Pohribni ranije je postavljen kao vršilac dužnosti komandanta Logističkih snaga nakon promocije Drapatija.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, imenovao je danas Jurija Pohribnog za novog komandanta Logističkih snaga Oružanih snaga Ukrajine, navodi se u ukazu koji je objavljen na internet stranici predsednika Ukrajine.

U ukazu na istoj stranici se navodi i da je sa te funkcije razrešen dosadašnji komandant Logističkih snaga, Volodimir Karpenko, prenosi Ukrinform.

Zelenski je ranije danas u večernjem obraćanju izjavio da je nakon razgovora sa i vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine, Mihailom Drapatijem, odobrio prvih pet novih kadrovskih promena u vojsci.

Nakon imenovanja Mihaila Drapatija za vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Jurij Pohribni je postao vršilac dužnosti komandanta Logističkih snaga Oružanih snaga Ukrajine.

Kako je saopšteno, Jurij Pohribni je učestvovao u borbama protiv ruskih snaga u Ukrajini od 2014. godine u sastavu artiljerijske brigade, između ostalog i u oslobađanju Slavjanska, Kramatorska i Limana.

(Blic)

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