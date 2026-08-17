PORODIČNA ANEGDOTA S HVARA: Brat šefa policije uhapšen nakon noćnog "provoda"

BRAT Jure Tadića, načelnika hvarske policije, uhapšen je rano jutros u jednom restoranu u Starom Gradu na Hvaru.

Foto: Andrii Shevchuk/Alamy/Profimedia

Iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave potvrdili su nam da su postupali oko 4:30 časova zbog narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu.

- Četiri osobe su ostale u zgradi, iz koje je preglasno dopirala muzika. Policijski službenici su im naredili da prestanu da uznemiravaju zgradu i da isključe muziku, ali su oni ignorisali naredbu i protestovali, psujući - navodi se u saopštenju policije.

- Muškarac (rođen 1985. godine) bacao je čaše i flaše na policajce i upućivao pretnje tokom postupka, dok je žena (rođena 1980. godine) gurala i udarala policajce, odnosno aktivno se opirala tokom postupka. Dve policajke i jedan policajac su lakše povređeni - dodaje se.

Načelnik nije u dobrim odnosima sa svojim bratom

- Uhapšene su četiri osobe. Dve osobe (rođene 1980. i 1985. godine) uhapšene su zbog sumnje da su počinile krivično delo prinude prema službenom licu i protiv njih je u toku krivična istraga, a dve osobe (rođene 1978. i 2005. godine) uhapšene su zbog vređanja i omalovažavanja policijskih službenika, odnosno izvršenja prekršaja iz člana 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, i sprovedene su pred sud po ubrzanom postupku - precizira se u saopštenju.

- U odnosu na prvog okrivljenog (rođenog 1978. godine) sudu je predloženo izricanje kazne zatvora, a u odnosu na drugog okrivljenog (rođenog 2005. godine) sudu je predloženo izricanje novčane kazne - dodala je policija.

Kako je portal index.hr saznao iz izvora bliskih porodici, šef policije nije u dobrim odnosima sa svojim bratom. Da bi izbegli sumnje u sukob interesa, hvarska policija se izuzela iz vođenja ovog slučaja.

index.hr

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