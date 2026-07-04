RUSIJA je uspostavila kontrolu nad selima Šijkovka, Novi Mir, Černeščina i Druželjubovka u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

MOD Rusije

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 16 navođenih avionskih bombi, devet raketa sistema Hajmars 10 krstarećih raketa dugog dometa „Flamingo” i 893 bespilotne letelice.

Pored toga, ruska vojska je preuzela kontrolu nad selom Vasiljevka u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR).

Ranije je saopšteno da su Oružane snage Ukrajine tokom noći pokušale da izvedu napad na Rusiju koristeći krstareće rakete „Flamingo” i sisteme Hajmars.

Prema navodima Ministarstva odbrane, Kijev pokušava da skrene pažnju sa kombinovanog napada na ukrajinsku prestonicu, kao i sa gubitka Konstantinovke.

(TV Zvezda)

BONUS VIDEO