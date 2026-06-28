Svet

HAKERSKI NAPAD NA PODATKE KUPACA VOZNIH KARATA: Da li je bilo pristupa akreditivima ili plaćanjima?

Milica Ostojić

28. 06. 2026. u 00:11

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GLAVNA železnička italijanska kompanija „Trenitalija“ je obavestila neke kupce putem mejla da je „otkrila incident u vezi sa sajber bezbednošću izazvan od strane neidentifikovanih spoljnih strana“ koji je rezultirao „neovlašćenim pristupom nekim ličnim podacima u vezi sa putnim kartama“.

ХАКЕРСКИ НАПАД НА ПОДАТКЕ КУПАЦА ВОЗНИХ КАРАТА: Да ли је било приступа акредитивима или плаћањима?

Foto: Edwin Remsberg/VWPics/Profimedia

„Trenitalija“ navodi da „nisu bili uključeni podaci o pristupu nalogu, lične informacije i podaci o plaćanju, kao što su broj kartice, datum isteka ili bezbednosni kod i dodaje da je o unciedentu obavestila italijansku agenciju za zaštitu podataka, u skladu sa važećim zakonodavstvom i podnela žalbu Rimskom javnom tužiocu.

Podaci o kojima je reč i informacije koje bi mogle biti predmet neovlašćenog pristupa mogu stoga da uključuju: lične i identifikacione podatke; ime putnika, datum i mesto rođenja, kontakt informacije, broj telefona, podatke o putovanju, mesto putovanja, datum i vreme. Poštanska policija istražuje kako bi rekonstruisala gde je napad počeo i ko je odgovoran.

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