PRISTUP ODBIJEN! Jutjub i TikTok zaključani - ugasili 4,7 miliona dečjih naloga
DRUŠTVENE mreže TikTok i Jutjub deaktivirale su ukupno oko 4,7 miliona naloga korisnika mlađih od 16 godina u Indoneziji, nakon stupanja na snagu novih ograničenja za korišćenje društvenih mreža, izjavila je danas ministarka komunikacija i digitalnih tehnologija Mjutija Hafiz.
Hafiz je navela da je TikTok, u vlasništvu kineske tehnološke kompanije BajtDens, ugasio oko 4,1 milion naloga, dok je Jutjub, u vlasništvu kompanije Gugl iz sastava grupe Alfabet, deaktivirao oko 600.000 naloga.
Ona je, prenosi Al Džazira, dodala da Ministarstvo očekuje da i druge digitalne platforme preduzmu slične mere.
Indonezija je u martu usvojila uredbu kojom se kompanijama koje upravljaju platformama označenim kao visokorizične nalaže da deaktiviraju naloge dece mlađe od 16 godina.
Propisi se odnose i na mrežu Iks, platformu Instagram, u vlasništvu kompanije Meta, kao i na platformu za video-igre Roblox.
Indonežanske vlasti navode da su nova ograničenja uvedena kako bi se smanjili rizici od sajber nasilja i zavisnosti od društvenih mreža među decom i mladima.
Te mere usledile su nakon prošlogodišnje odluke Australije da uvede zabranu korišćenja društvenih mreža za maloletnike zbog zabrinutosti za uticaj tih platformi na mentalno zdravlje mladih.
Ranije ovog meseca Ujedinjeni Arapski Emirati postali su prva arapska zemlja koja je zabranila korišćenje društvenih mreža deci mlađoj od 15 godina.
Tim propisima zabranjeno je otvaranje, korišćenje i upravljanje ličnim nalozima za korisnike ispod te starosne granice, dok su za tinejdžere uzrasta od 15 i 16 godina uvedene stroge mere roditeljskog nadzora.
(Tanjug)
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