ENGLESKA NIJE DOZVOLILA IZNENAĐENJE: "Gordi albion" dodao gas i srušio Panamu na Mundijalu
ENGLESKA je uspela da slomi otpor uporne Paname - 2:0 u 3. kolu grupe L na Svetskom prvenstvu i sa prve pozicije ode u šesnaestinu finala Mundijala 2026.
Nije bilo mnogo uzbuđenja u prvom poluvremenu. "Gordi albion" je dominirao, ali najnepolularniji rezultat (0:0) je bio na snazi.
Ipak, čim su izabranici Tomasa Tuhela dodali gas pao je i gol. Igrao se 62. minut kada je Džud Belingem bio na pravom mestu posle centaršuta Bukaja Sake i smestio loptu u mrežu rivala.
Samo pet minuta kasnije na semaforu je stajalo 2:0, a u strelce se upisao čudesni Hari Kejn. Kapitenu selekcije "tri lava" je ovo bio treći gol na Svetskom prvenstvu.
Do kraja utakmice ishod je ostao nepromenjen, pa je Engleska sa dve pobede - Hrvatska (4:2) i Panama (2:0) i jednim remijem - Gana (0:0) završila grupnu fazu.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TUGA ZA FUDBALERA HOLANDIJE: Kodi Gakpo primio užasne vesti tokom Mundijala
27. 06. 2026. u 21:13
HRVATI DRHTE OD STRAHA! Ovako nešto im se nije nikada desilo na Svetskom prvenstvu
27. 06. 2026. u 08:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
Hrvatska i Gana odigraće jedan od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, pošto će direktan okršaj u Filadelfiji odlučiti ko nastavlja, i sa koje pozicije, takmičenje iz grupe "L". Afrička selekcija je već na četiri boda i jednom nogom je u šesnaestini finala, dok "kockasti" nemaju pravo na grešku i moraju osvojiti bar jedan poen kako bi prošli dalje.
27. 06. 2026. u 08:00
UZDISALA CELA PLANETA! Najpoznatija hrvatska navijačica polugola stigla na Svetsko prvenstvo! (FOTO)
Izmamila je uzdahe svih obožavaoca i pripadnika muškog pola, navijačica "kockastih" Ivana Knol.
24. 06. 2026. u 07:32
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)