ENGLESKA NIJE DOZVOLILA IZNENAĐENJE: "Gordi albion" dodao gas i srušio Panamu na Mundijalu

ENGLESKA je uspela da slomi otpor uporne Paname - 2:0 u 3. kolu grupe L na Svetskom prvenstvu i sa prve pozicije ode u šesnaestinu finala Mundijala 2026.

FOTO: Tanjug/AP/Steve Luciano

Nije bilo mnogo uzbuđenja u prvom poluvremenu. "Gordi albion" je dominirao, ali najnepolularniji rezultat (0:0) je bio na snazi.

Ipak, čim su izabranici Tomasa Tuhela dodali gas pao je i gol. Igrao se 62. minut kada je Džud Belingem bio na pravom mestu posle centaršuta Bukaja Sake i smestio loptu u mrežu rivala.

Samo pet minuta kasnije na semaforu je stajalo 2:0, a u strelce se upisao čudesni Hari Kejn. Kapitenu selekcije "tri lava" je ovo bio treći gol na Svetskom prvenstvu.

Do kraja utakmice ishod je ostao nepromenjen, pa je Engleska sa dve pobede - Hrvatska (4:2) i Panama (2:0) i jednim remijem - Gana (0:0) završila grupnu fazu.

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