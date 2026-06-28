Duel Portugala i Kolumbije (01.30) u poslednjem kolu Grupe K mogao bi da bude jedna od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dela Svetskog prvenstva. Ne samo zbog borbe za prvo mesto, već i zbog puta koji pobednika čeka u nokaut fazi. Vi ovaj meč možete uživo pratiti na portalu Novosti.

Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Kolumbija - Portugal (drugo poluvreme, 0:0)

78' Konačno uzbuđenje i ispred gola Kolumbije. Diogo Dalo je pokušao da matira golmana južnoameričke reprezentacije ali nije uspeo.

68' Kako Kolumbija ne vodi već na ovom meču?! Nova velika prilika. Gustavo Puerta šutira sa distance ali je bio zamalo neprecizan.

62' Kakva šansa! Ričard Rios (Kolumbija) je u šesnaestercu pucao iz voleja, ali mu je lopta prošla par centimetara pokraj desne stative.

51' Prva pretnja u nastavku. Žoao Feliks je šutirao ali je lopta otišla visoko iznad gola.

46' Počelo je drugo poluvreme! Trener Portugala je već napravio dve izmene. Ušli su Neveš i Dalot, izašli su Neveš i Kanselo.

Kraj prvog poluvremena!

45' Iako je 0:0 sjajno prvo poluvreme smo gledali sa dosta dobrih poteza i prilika za pogotke.

39' Kakva odbrana Vargasa nakon šuta Fernandeša! Nestvarno je kako posle ove prilike Portugal ne vodi sa 1:0.

24' Ronaldo je probao iz slobodnog udarca, čuvar mreže Kolumbije interveniše, ostaje 0:0.

18' PONOVO PRETI KOLUMBIJA! Džon Kordoba je šutirao a uz velike napore uspeo da odbrani Kosta.

12' Prvi pokušaj i fudbalera Portugala. Bruno Fernandeš je "odapeo" sa preko 30 metara i ispao smešan jer lopta zamalo nije završila u autu.

8' Sada je i Hames Rodrigez pokušao da donese promenu na semaforu. Šutirao je sa distance ali nije bio precizan i lopta odlazi pored desne stative.

2' Kakva šansa za Kolumbiju! Luis Dijaz je šutirao, udarac mu je bio blokiran ali se lopta odbila na glavu Džona Kordobe koji je ne zahvata baš najbolje i lopta odlazi malo iznad prečke. Mogli su Kolumbijci do ranog vođstva.

1' Meč u Majamiju je upravo počeo! Pored ove utakmice u isto vreme se igra i meč Dr Kongo - Uzbekistan.

Sastavi:

Kolumbija: Kamilo Vargas; Đon Lukumi, Santijago Arijas, Deiver Mačado, Davinson Sančes; Gustavo Puerta, Hames Rodrigues, Đon Arijas, Džeferson Lerma, Luis Dijas, Đon Kordoba.



Portugal: Diogo Kosta; Žoao Kanselo, Ruben Dijaš, Renato Vejga, Nuno Mendeš; Ruben Neveš, Vitinja, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Kristijano Ronaldo i Žoao Feliks.

UOČI MEČA:

Kolumbija je već obezbedila prolaz dalje posle pobeda nad Uzbekistanom i DR Kongom, dok je Portugal došao do četiri boda remijem sa DR Kongom i ubedljivom pobedom nad Uzbekistanom. To znači da Kolumbiji za prvo mesto odgovara i remi, dok Portugal mora da pobedi ako želi na vrh grupe.

Pobednik Grupe K u šesnaestini finala ide na jednu od trećeplasiranih reprezentacija, a zatim bi u osmini finala mogao da igra protiv pobednika duela Švajcarska – još jedna trećeplasirana selekcija. Tek u četvrtfinalu na tom putu mogao bi da se pojavi jedan od najvećih favorita, Argentina.

Sa druge strane, drugoplasirani iz Grupe K dobija znatno teži put. Već u prvoj nokaut rundi čeka ga drugoplasirani iz Grupe L, u kojoj su Engleska, Hrvatska i Gana, a potom bi se u osmini finala mogao ukrstiti sa Španijom.

Zbog toga ovaj meč ne odlučuje samo ko će završiti prvi u grupi, već može ozbiljno da oblikuje čitav kostur završnice Mundijala.

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