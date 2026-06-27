POLEMIKA OKO KLIME: Gradovi se "tope", političari "mudruju"

U vreme tropskih vrućina i obaranja toplotnih rekorda, u Francuskoj se vodi velika polemika oko toga da li treba omasoviti uvođenje klima uređaja.

Foto: Goran Čvorović

Samo oko 25 odsto stambenih jedinica u Francuskoj ima klima-uređaj, dok se ovaj prosek u Italiji i Španiji diže na 50, a u Japanu i SAD čak na 90.

Ovih dana ponovo je "podgrejana" debata o klimatizaciji. Liderka nacionalne desnice Marine Le Pen zahteva široku društvenu akciju za postavljanje i subvencionisanje rashladnih sistema. Žan Filip Tangi, portparol njene stranke Nacionalne okupljanje, predstavio je projekat u kome bi država trebalo da obezbedi 20 milijardi evra za beskamatne pozajmice koje bi omogućile izolaciju i rashlađivanje stanova uz postavljanje 30 do 40 miliona "erkondišna" do 2030. godine.

"Zeleni", međutim, to nazivaju jeftinim populističkim potezima. Ali, u ovakvoj situaciji čak i ekolozi i krajnja levica, koji se tradicionalno žestoko protive klima-uređajima, priznaju da u određenim situacijama postaju neizbežni u sučeljavanju sa sve češćim vrelim tropskim danima.

Predsednica pariskog regiona, desničarka Valeri Pekres očekuje da rashladni sistemi budu ugrađeni u sve autobuse i kompozicije metroa do 2032. godine, kritikujući socijaliste da nisu na vreme shvatili važnost te potrebe. U Francuskoj su čak i škole retko opremljene klimatizatorima, pa su prethodnih dana otkazivani ili skraćivani časovi. Dešava se da ih čak nema dovoljno ni u nekim bolnicama.

- Postoje mesta u kojima jednostavno ne možemo bez njih - poručila je, na opšte iznenađenje, liderka ekologa Mari Tondolije.

To se, ipak, ne odnosi na pariske stanove u kojima je teško ovih dana provesti noć.