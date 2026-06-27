"BRAGA NAM NIJE NEPOZNANICA!" Najbolji srpski trener otvorio dušu pred novu sezonu i debi u Evropi

Trener Železničara Radomir Koković u intervjuu za klupske kanale sumirao je početne utiske na pripremama u Sloveniji, najavio planove tokom dvonedeljnog trening kampa, govorio je i o pojačanjima i brojnim drugim temama.

FOTO: Železničar Pančevo

Železničar je u petak popodne stigao u Moravske Toplice.

– Juče nismo imali klasičan trening, već smo radili oporavak od napornog puta. Promenili smo podlogu na kojoj treniramo – u Pančevu smo radili na veštačkoj travi, a ovde treniramo na prirodnoj. Teren koristimo samo mi, što je veliki plus jer nismo ograničeni terminima. Možemo da budemo na terenu koliko god je potrebno i da izađemo u bilo koje vreme, što je zaista velika prednost za naš rad. Hotel je vrlo korektan. Nema mnogo ekipa, čini mi se da je samo još jedna sa nama u hotelu, tako da su moji prvi utisci veoma pozitivni. Jedini problem, pod navodnicima, predstavlja velika vrućina koju smo zatekli ovde, ali prema prognozi od ponedeljka bi temperatura trebalo da bude niža, pa ćemo lakše podnositi sve napore – istakao je Koković na početku razgovora.

FOTO: Železničar Pančevo

Među igračima su i dvojica novajlija – Bili Dži i Nemanja Zarić. Brza integracija pojačanja je jedan od ključnih zadataka.

– Nama najveći izazov u ovom trenutku predstavlja integracija novih igrača u naš sistem, koji je prilično kompleksan i zahtevan. Moramo dosta stvari da radimo u hodu, da podižemo nivo naše igre i usavršavamo ono što je bilo zastupljeno u prethodnom delu sezone. Starosedeoci moraju da zadrže nivo na kojem su bili i da ga dodatno unaprede, dok novi igrači moraju u hodu da usvajaju određene stvari i prilagođavaju se našem modelu igre. To podrazumeva i dodatni rad sa njihove strane, pre svega kroz video analize utakmica i treninga. Jedan od najvećih izazova u ovom trenutku jeste upravo njihova integracija u naš model igre, kako bismo mogli nesmetano da nastavimo da napredujemo i spremamo se za izazove koji nas očekuju.

Što se tiče pomenutih Džija i Zarića, još je rano za konkretne ocene.

– Ne mogu još uvek da dam neku konačnu ocenu. Sve je to veoma složen proces. Neke stvari u pojedinim fazama igre idu bolje, neke slabije. Fokus je trenutno na makro-principima koji su manje zahtevni od onih specifičnih za određene pozicije. Generalno sam zadovoljan načinom na koji novi igrači usvajaju ono što tražimo. Neko dolazi iz sistema koji ima sličnosti sa našim pa to ide lakše, dok neko dolazi iz potpuno drugačijeg modela igre i njemu će sigurno biti potrebno više vremena. Momci su fokusirani, pokazuju ozbiljnu odgovornost i veliku želju da što pre usvoje naš sistem i napreduju. To je za mene najveći utisak do sada.

Očekuje se još pridošlica.

– To ćete morati da pitate sportskog direktora. (smeh) Sigurno će biti još odlazaka, a uporedo sa tim i dolazaka. U pregovorima smo sa nekoliko igrača, neki su veoma blizu dolaska. Iskreno se nadam da će igrači koje smo skautirali i koji su nam interesantni uspeti da nam se priključe što pre, jer vremena nikada nema dovoljno. Vrlo brzo počinju prijateljske utakmice, a izazovi koji nas očekuju u Evropi i domaćem prvenstvu su praktično iza ugla. Što pre novi igrači dođu, to će biti bolje za sve nas. Razumem tržište i znam da letnji prelazni rok nije jednostavan, ali se nadam da ćemo taj proces završiti što pre.

Ne želi Koković da otkriva na kojim pozicijama se traže pojačanja.

– Dosta smo solidno popunjeni na svim mestima u timu i ne mogu da kažem da nam je neka pozicija prioritet. Gledamo da se pojačamo igračima koji pre svega imaju potencijal i mogu da se uklope u našu kulturu. Na kojim će to pozicijama biti, neka za sada ostane bez odgovora, ali svakako govorimo o više mesta u timu.

Jasno je na šta će se obratiti posebna pažnja kada je u pitanju trenažni proces.

– Model igre je živa stvar koja mora stalno da se održava i unapređuje. Vrlo je lako upasti u zamku da misliš kako si nešto savladao, a onda se ispostavi da ni to nije na željenom nivou. Prioritet je da zadržimo ono što je bilo dobro, ali prostora za napredak svakako ima. Nastavljamo iz dana u dan da razvijamo naš model igre. Postoje faze igre koje su bile veoma dobre, ali postoje i one koje nisu bile na nivou koji sam želeo. Nastavićemo da unapređujemo sve segmente koje smo definisali kao važne i da rešavamo probleme koje smo uočili u okviru našeg modela igre. Istovremeno želimo da sačuvamo identitet koji smo izgradili i naš DNK, bez odstupanja od onoga što nas je krasilo.

Tokom boravka u Sloveniji, Železničar igra četiri pripremne utakmice – protiv Volfsbergera (30. jun), Maribora (4. jul), CSKA 1948 (7. jul) i Debrecina (9. jul).

– Ja sam insistirao da to budu najzahtevniji mogući protivnici kako bismo se što bolje pripremili za nastup u Evropi i domaćem prvenstvu. Postoji praksa da treneri žele lakše protivnike u prvom delu priprema, kako bi se ekipa razigrala i postigla dosta golova. Meni to nije ideja i iskreno ne vidim svrhu u tome. Želim da igramo protiv najboljih mogućih rivala, ekipa koje imaju ozbiljan kvalitet i jasno definisane mehanizme igre. Takvi protivnici mogu da nam daju pravu sliku o tome gde se trenutno nalazimo u odnosu na ono što nas očekuje. Reč je o ekipama iz različitih liga i različitih stilova igre, ali svaka od njih predstavlja priliku da napredujemo i vidimo gde smo u odnosu na klubove koji spadaju među najbolje u svojim prvenstvima.

Železničar u narednoj sezoni prvi put u istoriji izlazi na evropsku scenu. U drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije rival je Braga.

– Naravno da smo gledali Bragu. To nije nepoznanica. Svako ko prati fudbal mogao je da vidi njihovu prošlu sezonu, koja je bila fantastična, kao i plasman u polufinale Lige Evrope. Njihov kvalitet i način igre su nam dobro poznati, ali još nije vreme da se detaljno bavimo njima. Za Bragu ćemo se temeljno pripremati kada za to dođe trenutak. Sada smo potpuno fokusirani na trening koji nas očekuje posle podne i to je jedino što me u ovom trenutku zanima.

Na kraju razgovora, Koković je govorio i o zanimljivoj novini na treninzima – igrači se bosonogi zagrevaju na terenu.

– Da, to je jedna novina. Postoji više razloga za to. Prvi je malo holistički pristup, odnosno uzemljenje, uspostavljanje balansa u organizmu i smanjenje inflamacije, bez ulaženja u previše detalja. Drugi razlog odnosi se na određene studije koje su radili ozbiljni stručnjaci, a koje se bave fascijom stopala, mehanikom pokreta, uticajem na motoriku i jačanjem stopala, kao i ukupnim učinkom na performanse. Ideja je da probamo sa tim i vidimo kakve ćemo rezultate dobiti. Ako možemo da unapredimo performanse makar za jedan odsto, ja sam apsolutno za to. Inovacije su uvek dobrodošle. U razgovoru sa našim fitnes trenerima došli smo do te ideje i plan je da je sprovodimo tokom priprema, pa ćemo videti kakve će rezultate doneti – poručio je Radomir Koković.

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