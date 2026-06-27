MEGASENZACIJA U TEKSASU! Ispisana istorija, svetski šampion na kolenima!

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva remizirala je protiv Saudijske Arabija sa 0:0 u trećem kolu grupe H na Svetskom prvenstvu.

AP Photo/David J. Phillip

Ovim remijem je debitant prošao u nokaut fazu, eliminisavši Urugvaj, bivšeg dvostrukog šampiona sveta, koji je porazom od Španije izgubio sve šanse da i kao trećeplasirani prođe dalje.

Meč u Hjustonu bio je svakako istorijski za Ostrvljane koji su u debitantskom učešću na Mundijalima došli u situaciju da se bore za nokaut fazu.

Saudijci nisu uspeli da nastave putem slavnih prethodnika iz 1994. i generacije koja je igrala osminu finala na SP, takođe u SAD.

AP Photo/David J. Phillip

Više šansi stvorila su Zelenortska Ostrva i može se reći da zasluženo nastavljaju mundijalsku bajku. Samo je do odmora Monteiro mogao da se proslavi, potom i Semedo, dok je U nastavku pažnju zavredela „bomba“ Kevina Levinija koja je prohujala pored mesta gde se spajaju prečka i stativa.

Ipak, sjajnu priliku na meču imala je Saudijska Arabija, kada je udarac Nasrija Al Davsarija u 67. minutu fantastičnom intervencijom odbranio Vitinja. Time je pokazao zašto spada među „otkrovenja“ Mundijala, ako se računaju samo golmani.

Samo osam minuta kasnije na drugoj strani, duel je obeležio Mohamed Al Ovais, koji je rekacijom poput mačke, posle šuta Duartea po zemlji sačuvao mrežu i izveo možda i odbranu dosadašnjeg toka Svetskog prvenstva. Tukao je rezervista precizno, ali se padom u noge Al Ovais proslavio i ostavio Saudijce u životu.

Međutim, nisu smogli snage da postignu gol koji bi ih odveo dalje, pa je tim Zelenortskih Ostrva postao prvi put u istoriji učesnik šesnaestine finala Svetskog rpvenstva.

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