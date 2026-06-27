Svet

HEZBOLAH UVLAČI BLISKI ISTOK U OGANJ PAKLA: Ne priznaju sporazum Libana i Izraela, spremaju haos

Симеуновић А. Милош

27. 06. 2026. u 15:57

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ON je u saopštenju naveo da svaki pokušaj povezivanja povlačenja Izraela iz južnog Libana sa razoružavanjem te organizacije predstavlja "crvenu liniju".

ХЕЗБОЛАХ УВЛАЧИ БЛИСКИ ИСТОК У ОГАЊ ПАКЛА: Не признају споразум Либана и Израела, спремају хаос

Foto: Tanjug/AP Photo/Hassan Ammar, File

Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su sinoć trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba.

 - Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla. Danas je napravljen prvi korak. Prvi korak je ponekad i najteži - rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na ceremoniji potpisivanja, prenela je Al Džazira.

Liban je, uoči pregovora, zahtevao potpuno povlačenje izraelskih snaga sa libanske teritorije, dok je za Izrael ključni uslov bio da svaki vid povlačenja mora da bude uslovljen potpunim razoružavanjem libanske militantne grupe Hezbolah i garancijama da ta grupa neće ponovo da uspostavi svoje vojno prisustvo duž granice.

(Tanjug)

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