VELIKA GRUPA BAJKERA KRENULA: Od Palate Srbija ka Skupštini na skup Srbija jedna porodica
VELIKA grupa bajkera koja se okupila kod Palate Srbija na Novom Beogradu krenula je oko 16 časova ka Domu Narodne skupštine, gde se danas održava skup "Srbija jedna porodica".
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, koji je sa bajkerima, izjavio je da će oni do Skupštine stići preko Brankovog mosta.
Glavni program skupa počinje u 18 časova i tada će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Veliki broj građana iz cele Srbije psristiže na skup.
(Tanjug)
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