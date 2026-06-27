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TRAGEDIJA U HRVATSKOJ: Mladić se utopio na jezeru

Танјуг

27. 06. 2026. u 14:38

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U ZAGREBAČKOM jezeru Jarun tokom protekle noći se utopio muškarac (28), saopštila je danas Policijska uprava Zagreb.

ТРАГЕДИЈА У ХРВАТСКОЈ: Младић се утопио на језеру

Foto: Printsrkin/Jutjub/ Al Jazeera Balkans

U saopštenju se navodi da je mladić juče oko 15 sati došao na jezero s poznanicima, mladićem (29) i devojkom (26) a da se utapanje dogodilo oko 22 sata, prenosi Indeks.

- Nakon kraćeg vremena provedenog u vodi nije više izronio. Poznanici i građani uočili su telo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, ali muškarac je preminuo - navodi se u policijskom saopštenju.

Na telu, koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, nisu uočene povrede koje bi upućivale na to da je smrt nastupila kao posledica krivičnog dela.

Na Jarunu je i pre tri dana pronađeno telo utopljenika.

Policija je pozvala građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi, i da izbegavaju nagli ulazak u vodu, posle jela ili posle konzumiranja alkohola.

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