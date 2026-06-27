SRBIJA JE VEĆ „PRESUDILA“: Ovaj igrač osvaja Zlatnu kopačku, Ronaldo na kvoti 22, a evo gde je Mesi

Srbija je već izabrala svog kralja Mundijala. U velikom nacionalnom istraživanju sprovedenom širom naše zemlje svaki treći ispitanik je u anketi 1xBET.rs jasno i glasno rekao: Kilijan Mbape će da bude najefikasniji fudbaler! Drugi će da bude Mesi (25.3 odsto), a treći Ronaldo, kažu rezultati. Kako trenutno stvari stoje, šanse zaista postoje da se ostvari ovakav epilog, ali za tango je potrebno dvoje.

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Dok Mbape igra svoju solo igru, kao i obično, ceo fudbalski svet uživa u poslednjem plesu dvojice GOAT-a. U prognozama tog okršaja, ko će dati više golova i ko će da ima više asistencija, učestvuje veliki broj ljubitelja fudbala, a ako je suditi prema analizama sa platforme 1xBET.rs dileme nema. Portugalac može slobodno da se vrati u zemlju otpisanih iz koje se naprasno probudio, jer je kvota na to da će biti prvi golgeter šampionata čak 22. Ako u tome, ipak, uspe na uloženih 10.000 dinara dobijate 220.000 dinara. Deluje dosta hazarderski, ali fudbal je igra puna preokreta. Sa druge strane, brojke ukazuju na to da će Gaučo ostati na čelu, jer je kvota na njegov golgeterski učinak 2.8.

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Argentinac se u nacionalnom istraživanju ne izdvaja samo kao favorit za golove. U Srbiji ga vide i kao glavnog plejmejkera, jer je sa 34,1 odsto glasova prvi u trci za najviše asistencija, ispred Jamala i Fernandesa. U ovom trenutku, najbolji asistenti su Bruno Gimaraeš iz Brazila, Francuz Olis i Šveđanin Isak sa po tri dodavanja. Dakle, tandema Mesi-Ronaldo tu nema ni na mapi, ali ih ima i te kako u projekciji daljih scenarija gde bi čak mogli da ukrste kopačke jedan protiv drugog.

Argentina je već sigurna na prvom mestu u grupi (u nedelju rano ujutro po srpskom vremenu igraju protiv Jordana), šta god da se desi u ostalim mečevima. Portugalci, sa druge strane, protiv Kolumbije igraju meč koji može da im odredi dalji put. Ako završe kao prvi u grupi, moguć je scenario u kojem ih Argentina čeka već u četvrtfinalu. Ako, ipak, budu drugi, taj veliki fudbalski sudar mogao bi da se čuva sve do samog kraja – do finala turnira.

Da li bi Ronaldu više odgovarao put koji odlaže najteži izazov do završnice? Kvota da će Portugal da završi na drugom mestu u grupi iznosi 1.95, dok je kvota na poredak Kolumbija prva, Portugal drugi – 1.85. Dakle, veoma neizvesno. Ako se sve kockice slože, svet bi mogao da dobije ono što je godinama priželjkivao, poslednje finale Mesi protiv Ronalda. Poslednji ples. Poslednja šansa da dvojica najvećih svoje rivalstvo zatvore na velikoj sceni. A prema kvotama 1xBET.rs, na takav ishod dobijate 50!

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