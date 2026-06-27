DALIĆ ZAGRMEO: Selektor Hrvatske poručio ovo pred meč odluke

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je danas pred utakmicu trećeg kola Svetskog prvenstva da njegova ekipa nije bila na svom nivou u dosadašnjem delu takmčenja, kao i da očekuje da će protiv Gane odigrati bolje.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Stephanie Scarbrough

Fudbaleri Hrvatske igraju večeras od 23 sata u Filadelfiji protiv reprezentacije Gane u trećem kolu grupe L na SP.

"Nismo bili na nivou, protiv Gane je prilika da se popravimo. Čeka nas utakmica koja odlučuje o našem prolazu protiv reprezentacije koja je osigurala nastavak takmičenja. Nisu primili gol, opasni su u tranziciji. Moramo da odigramo bolje nego prethodne dve utakmice, da popravimo neke segmente u igri. Prvenstveno, moramo da budemo koncentrisani u fazi obrane, da imamo više odgovornosti. Da ne gubimo posed lopte tako lako kao što je bilo do sad", rekao je Dalić.

On je naveo da očekuje tešku utakmicu protiv Gane i dodao da Hrvatska zna svoj cilj.

"Protok lopte mora biti brži, tu smo malo prespori. Nismo bili na nivou, kao na treninzima. Sutra je prilika da se popravimo, nikada ranije nismo grešili u dodavanju lopte, ovde ih lako gubimo, moramo da budemo sigurniji. Malo nam je lakše nakon pobede protiv Paname, neki rezultati nam ne idu u prilog, ali ne treba to da gledamo. Moramo da gledamo sebe i da ne čekamo da neko drugi uradi nešto za nas", izjavio je Dalić.

U drugom meču grupe L od 23 sata igraju Panama i Engleska u Njujorku.

Engleska je vodeća na tabeli grupe L sa četiri boda, drugoplasirana je Gana sa istim brojem bodova, Hrvatska je na trećem mestu sa tri, dok je Panama poslednja bez bodova.