POKRENUTA ISTRAGA: Četvorica osumnjičena da su učestvovali u bacanju bombe na kuću u Novom Beogradu
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv četvorice muškaraca zbog postojanja osnova sumnje da su 5. juna 2026. godine izvršenjem različitih krivičnih dela učestvovali u bacanju bombe na porodičnu kuću S.Č. na teritoriji opštine Novi Beograd.
Trojica osumnjičenih E.M, B.L. i N.L. saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, dok se za još jednim licem traga.
Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima E.M, B.L. i N.L. odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i na osumnjičenog za kojim se traga, kao i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Za licem za kojim se traga tužilaštvo je takođe predložilo određivanje pritvora i donošenje naredbe za raspisivanje poternice.
Naredbom o sprovođenju istrage E.M. se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oruža i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti, licu za kojim se traga na teret stavlja podstrekavanje na izvršenje navedenih krivičnih dela, a N.L. i B.L. se terete za pomaganje u izvršenju pomenutih krivičnih dela.
Dokazne radnje biće preduzete protiv E.M. u pravcu utvrđivanja elemenata krivičnog dela Neovlašćeno držanje opojnih droga, a protiv B.L. u pravcu utvrđivanja krivičnog dela Posebni slučajevi falsifikovanja isprave.
Postoje osnovi sumnje da je E.M. neovlašćeno nosio minsko – eksplozivno sredstvo čije držanje nije dozvoljeno građanima i to ručnu bombu M50, te je 5. juna došao do kuće oštećenog, u kojoj je u tom trenutku spavala njegova ćerka, aktivirao i bacio ručnu bombu u pravcu kuće, a zatim se udaljio sa lica mesta, a muškarac za kojim se traga ga je na to podstrekao.
N.L. je, kako se sumnja, E.M. pomogao u izvršenju krivičnih dela, stavljajući mu na raspolaganje pomenutu ručnu bombu, a osumničeni B.L. mu je sa pomogao u izvršenju krivičnih dela, jep je unapred obećao prikrivanje krivičnog dela i učinioca.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina
Preporučujemo
BOMBAŠKI NAPAD NA PEKARU: Detonacija digla Borču iz kreveta
18. 06. 2026. u 15:35
U Novom Pazaru uhapšene dve osobe zbog pogibije radnika na gradilištu
27. 06. 2026. u 00:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)