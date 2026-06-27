Hapšenja i istraga

POKRENUTA ISTRAGA: Četvorica osumnjičena da su učestvovali u bacanju bombe na kuću u Novom Beogradu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 06. 2026. u 16:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv četvorice muškaraca zbog postojanja osnova sumnje da su 5. juna 2026. godine izvršenjem različitih krivičnih dela učestvovali u bacanju bombe na porodičnu kuću S.Č. na teritoriji opštine Novi Beograd.

ПОКРЕНУТА ИСТРАГА: Четворица осумњичена да су учествовали у бацању бомбе на кућу у Новом Београду

VJT Beograd

Trojica osumnjičenih E.M, B.L. i N.L. saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, dok se za još jednim licem traga.

Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima E.M, B.L. i N.L. odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i na osumnjičenog za kojim se traga, kao i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Za licem za kojim se traga tužilaštvo je takođe predložilo određivanje pritvora i donošenje naredbe za raspisivanje poternice.

Naredbom o sprovođenju istrage E.M. se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oruža i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti, licu za kojim se traga na teret stavlja podstrekavanje na izvršenje navedenih krivičnih dela, a N.L. i B.L. se terete za pomaganje u izvršenju pomenutih krivičnih dela.

Dokazne radnje biće preduzete protiv E.M. u pravcu utvrđivanja elemenata krivičnog dela Neovlašćeno držanje opojnih droga, a protiv B.L. u pravcu utvrđivanja krivičnog dela Posebni slučajevi falsifikovanja isprave.

Postoje osnovi sumnje da je E.M. neovlašćeno nosio minsko – eksplozivno sredstvo čije držanje nije dozvoljeno građanima i to ručnu bombu M50, te je 5. juna došao do kuće oštećenog, u kojoj je u tom trenutku spavala njegova ćerka, aktivirao i bacio ručnu bombu u pravcu kuće, a zatim se udaljio sa lica mesta, a muškarac za kojim se traga ga je na to podstrekao.

N.L. je, kako se sumnja, E.M. pomogao u izvršenju krivičnih dela, stavljajući mu na raspolaganje pomenutu ručnu bombu, a osumničeni B.L. mu je sa pomogao u izvršenju krivičnih dela, jep je unapred obećao prikrivanje krivičnog dela i učinioca.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U STANU NARKOTICI I PIŠTOLJ: Krivična prijava Novosađaninu M.P. (41) osumnjičenom za trgovinu drogom i nelegalno oružje
Hapšenja i istraga

0 0

U STANU NARKOTICI I PIŠTOLJ: Krivična prijava Novosađaninu M.P. (41) osumnjičenom za trgovinu drogom i nelegalno oružje

U NASTAVKU akcije usmerene na suzbijanje trgovine narkoticima i pronalazak nelegalnog oružja, novosadska policija će podneti krivičnu prijavu protiv M.P. (41) iz Novog Sada za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 KZ RS, kao i krivično delo neudozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 KZ RS. Krivična prijava će po nalogu nadležnog Višeg javnog tužioca biti podneta u redovnom postupku.

26. 06. 2026. u 16:11

MAJKA UBIJENOG ANDREJA NAKON SASLUŠANJA MALOLETNOG UBICE IZ NIŠKE BANJE: Ubica mog deteta nije pokazao ni trunku kajanja
Suđenja

0 0

MAJKA UBIJENOG ANDREJA NAKON SASLUŠANJA MALOLETNOG UBICE IZ NIŠKE BANJE: Ubica mog deteta nije pokazao ni trunku kajanja

NEMAM reči da opišem koliko je bilo teško gledati ubicu sopstvenog deteta. Njegov izgled me je baš iznenadio, dosta se promenio, raskrupnio je, kao da mu je tamo sasvim lepo. Ubica mog deteta ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje za ono što je učinio. Nalazi razne izgovore i to je to. Koliko su krivi roditelji, toliko je kriv i on. Ne slažem se sa tim da neko sa 13 godina ne treba da odgovara. Ako si bio sposoban da uradiš nešto tako svirepo, budi sposoban i da odgovaraš.

26. 06. 2026. u 16:08

Politika
Tenis
Fudbal
ENLEZI OSEĆAJU NADMOĆ: Gordi albion protiv otpisane Paname overava lakši put do završnice Mundijala

ENLEZI OSEĆAJU NADMOĆ: "Gordi albion" protiv otpisane Paname overava lakši put do završnice Mundijala