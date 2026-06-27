VELIČANSTVENI KORTEO! Desetak hiljada mladih stiže na skup "Srbija jedna porodica", pogledajte moćne prizore (FOTO/VIDEO)
VELIKI broj građana pristiže na skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.
Veliki broj građana pristiže na skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.
Reka mladih ljudi slila se niz Brankov most, gde su se u veličanstvenom korteu uputili ispred Narodne skupštine.
Na čelu kolone nalazi se transpartent "Srbija je uz Vučića", a ore se patriotske pesme i uzvikuje "Aco Srbine".
Prema našim procenama, u korteu se nalazi oko 10.000 ljudi.
Njima su se pridružili građani koji su peške došli iz Novog Sada, Sremske Mitrovice i Rume.
Oni nose zastave Srbije i zastave na kojima piše "Srbija pobeđuje".
Veliki broj građana krenuo je na današnji skup iz unutrašnjosti Srbije, neki od njih i peške, a u Beograd stiže i grupa Srba sa Kosova i Metohije.
Pogledajte moćne prozore:
Glavni program skupa počinje u 18 časova i tada će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će, kako je najavljeno, predstaviti planove i program za budućnost.
Do tada će na skupu biti razvijena najveća srpska zastva duga 500 metara, a najavljen je i nastup humanoidnih robota koji će odigrati "moravac".
Sva aktuelna dešavanja o skupu "Srbija jedna porodica" čitajte klikom OVDE.
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