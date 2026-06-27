VELIČANSTVENI KORTEO! Desetak hiljada mladih stiže na skup "Srbija jedna porodica", pogledajte moćne prizore (FOTO/VIDEO)

VELIKI broj građana pristiže na skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Z.Jovanović

Veliki broj građana pristiže na skup "Srbija jedna porodica", koji se danas održava na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Reka mladih ljudi slila se niz Brankov most, gde su se u veličanstvenom korteu uputili ispred Narodne skupštine.

Z.Jovanović

Z.Jovanović

Z.Jovanović

Z.Jovanović

Novosti

Na čelu kolone nalazi se transpartent "Srbija je uz Vučića", a ore se patriotske pesme i uzvikuje "Aco Srbine".

Prema našim procenama, u korteu se nalazi oko 10.000 ljudi.

Njima su se pridružili građani koji su peške došli iz Novog Sada, Sremske Mitrovice i Rume.

Oni nose zastave Srbije i zastave na kojima piše "Srbija pobeđuje".

Veliki broj građana krenuo je na današnji skup iz unutrašnjosti Srbije, neki od njih i peške, a u Beograd stiže i grupa Srba sa Kosova i Metohije.

Pogledajte moćne prozore:

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Glavni program skupa počinje u 18 časova i tada će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će, kako je najavljeno, predstaviti planove i program za budućnost.

Do tada će na skupu biti razvijena najveća srpska zastva duga 500 metara, a najavljen je i nastup humanoidnih robota koji će odigrati "moravac".

Sva aktuelna dešavanja o skupu "Srbija jedna porodica" čitajte klikom OVDE.