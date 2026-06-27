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U ISTOM MESTU ZA PAR SAT UNIŠTENA TRI MIG-29: Brutalan poraz za ukrajinsku vojsku, Rusi udaraju, Boga ne mole (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

27. 06. 2026. u 14:56

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UKRAJINSKI lovac MiG-29 izgubljen je tokom borbene misije u Poltavskoj oblasti tokom noći 27. juna, ali se pilot uspešno katapultirao.

У ИСТОМ МЕСТУ ЗА ПАР САТ УНИШТЕНА ТРИ МИГ-29: Бруталан пораз за украјинску војску, Руси ударају, Бога не моле (ВИДЕО)

DD Geopolitics/X/printscreen

Ukrajinski lovac MiG-29 izgubljen je tokom borbene misije u Poltavskoj oblasti tokom noći 27. juna, ali se pilot uspešno katapultirao.

Prema Ukrinformu, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je ovo izvestilo na Telegramu.

 - Obaveštavamo vas da je tokom noći 27. juna 2026. godine izgubljen kontakt sa lovačkim avionom MiG-29 ukrajinskog ratno vazduhoplovstva koji je izvršavao borbenu misiju u Poltavskoj oblasti. Potvrđujemo gubitak letelice; međutim, ukrajinski pilot je uspešno katapultiran, uspostavio je kontakt sa timom za potragu i spasavanje i odmah je prevezen u medicinsku ustanovu radi pregleda i pružanja neophodne medicinske pomoći - saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo.

Ratno vazduhoplovstvo je dodalo da se uzroci i okolnosti incidenta trenutno istražuju.

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