U ISTOM MESTU ZA PAR SAT UNIŠTENA TRI MIG-29: Brutalan poraz za ukrajinsku vojsku, Rusi udaraju, Boga ne mole (VIDEO)

UKRAJINSKI lovac MiG-29 izgubljen je tokom borbene misije u Poltavskoj oblasti tokom noći 27. juna, ali se pilot uspešno katapultirao.

DD Geopolitics/X/printscreen

Ukrajinski lovac MiG-29 izgubljen je tokom borbene misije u Poltavskoj oblasti tokom noći 27. juna, ali se pilot uspešno katapultirao.



- Obaveštavamo vas da je tokom noći 27. juna 2026. godine izgubljen kontakt sa lovačkim avionom MiG-29 ukrajinskog ratno vazduhoplovstva koji je izvršavao borbenu misiju u Poltavskoj oblasti. Potvrđujemo gubitak letelice; međutim, ukrajinski pilot je uspešno katapultiran, uspostavio je kontakt sa timom za potragu i spasavanje i odmah je prevezen u medicinsku ustanovu radi pregleda i pružanja neophodne medicinske pomoći - saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo.

🇷🇺⚔️🇺🇦 Russia destroys two AFU MiG-29s at Voznesensk, Kiev loses third jet over Poltava in same night



Russian Armed Forces destroyed two Ukrainian MiG-29s at Voznesensk airfield in Nikolaev region.



One combat aircraft, loaded with aviation munitions, was parked in the open in… pic.twitter.com/041dsFTKFk — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 27, 2026

Ratno vazduhoplovstvo je dodalo da se uzroci i okolnosti incidenta trenutno istražuju.