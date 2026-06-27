JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE: Saigrač mu "pljačka" Denver

Košarkaš Denver Nagetsa Pejton Votson (23), trebao bi da produži ugovor sa ekipom iz Kolorada, ali on traži neverovatnih 30.000.000 dolara po sezoni.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Košarkaši Denver Nagetsa su razočarali ove sezone. Oni su eliminisani u prvoj rundi plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige od strane Minesota Timbervulvsa i tako završili sezonu dosta ranije nego što su planirali. Nagetsi su doživeli velike promene u strukturi kluba, a isto se očekuje i za igrački kadar. Nekolicina igrača je na izlaznim vratima kluba, dok postoje igrači kojih Denver nije spreman da se odrekne. Jedan od njih je Pejton Votson, koji je imao najbolju sezonu u svojoj karijeri. Nagetsi žele da mu produže ugovor, ali Votson zahteva neverovatnih 30.000.000 po sezoni da ostane u Koloradu.

Košarkaši Denver Nagetsa su razočarali ove sezone. Oni su eliminisani u prvoj rundi plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige od strane Minesota Timbervulvsa i tako završili sezonu dosta ranije nego što su planirali. Nagetsi su doživeli velike promene u strukturi kluba, a isto se očekuje i za igrački kadar. Nekolicina igrača je na izlaznim vratima kluba, dok postoje igrači kojih Denver nije spreman da se odrekne. Jedan od njih je Pejton Votson, koji je imao najbolju sezonu u svojoj karijeri. Nagetsi žele da mu produže ugovor, ali Votson zahteva neverovatnih 30.000.000 po sezoni da ostane u Koloradu.

The Los Angeles Clippers are weighing the possibility of pursuing Peyton Watson if they choose to operate as a cap-room team this Summer, per @JakeLFischer and @TheSteinLine.



(via https://t.co/Sdpt6CMjlo) pic.twitter.com/Kmzr1nSfW3 — APHoops (@APH00PS) June 27, 2026



NBA liga će imati velike probleme sa ovakvim stvarima, ukoliko se nešto hitno ne desi po tom pitanju. Kako prenose razni tamošnji mediji, Nagetsi su spremni da produže saradnju sa Pejtonom Votsonom, jer su navodno spremni da mu ponude ugovor vredan 30.000.000 dolara po sezoni. Votson bi tako postao treći najplaćeniji igrač u Nagetsima, odmah iza ol-starova Nikole Jokića i Džamala Mareja. Ovo je zaista neverovatna suma za Votsona, ali je Denver svakako spreman da mu ponude ugovor koji on želi.

Votson je imao najbolju sezonu u svojoj karijeri, ali daleko od toga da je vredan 30 miliona. On je najbolje iskoristio veliku količinu povreda koje su Nagetsi imali ove sezone i pružao je zaista odlične partije kada mu se ukazala veća uloga. On je ove sezone odigrao 54 utakmice, na kojima je prosečno beležio 15 poena uz pet skokova i dve asistencije. Brojke zaista ne govore celu priču, jer je Votson odličan igrač na obe strane terena. Denver ovim verovatno gleda u budućnost, jer od Votsona očekuju da dodatno napreduje i možda postane i sam ol-star igrač.

Ukoliko Denver zaista plati Votsonu 30.000.000 dolara, oni će imati velikih problema u konstrukciji ostatka ekipe. Ekipa iz Kolorada je dosta tanka na centarskoj poziciji, koliko god to suludo zvučalo, ali Nikola Jokić nema adekvatnu zamenu. Jonas Valančiunas je napustio klub i vraća se u Evropu, a Nagetsi nisu uspeli da popune tu rupu na NBA draftu. Votsonov ugovor bi mogao dodatno da oteža stvari, ali očekuju se velike stvari od njega u Koloradu.

Ostaje nam da vidimo hoće li Denver zaista produžiti saradnju sa Votsonom pod ovim neverovatnim uslovima ili će možda ipak odlučiti da je vreme za rastanak.

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(Sportinjo)