TROPSKI DANI I DALJE OTEŽAVAJU ŽIVOT: Nema "klime" ni za lek

Tropski dani smenjuju se jedan za drugim u Francuskoj, u očekivanju da od nedelje postane nešto svežije.

Foto: Goran Čvorović

Temperature se i dalje "vrte" oko četrdesetog podeoka. Od ukupno 96 departmana u zemlji, 72 je stavljeno u crveni alarm. Dopisnik "Novosti" svedočio je situaciji u kojoj je termometar u automobilu na pariskim ulicama tokom vožnje pokazivao spoljnu temperaturu od 42 stepena.

Francuzi su potpuno opustošili rafove prodavnica pokupovavši apsolutno sve što može da rashladi, od klima-uređaja koje nabavljaju sretnici iz privatnih kuća, do ventilatora i sprejeva s vodom. Samo u noći između srede i četvrtka registrovano je najmanje 25 smrtnih slučajeva od srčanog udara u pariskom regionu. U normalno vreme, ima pet puta manje fatalnih ishoda.

Iste noći, zabeležen je novi apsolutni rekord najtoplije noći još od kako se beleže meteorološki podaci u Francuskoj. Minimalni nacionalni prosek sada iznosi 22 stepena. Prethodni rekord, koji je trajao svega dva dana, pokazivao je 21,6 stepena. U Parizu je znatno viša, i ide do 27. U stanovima velikih gradova noću se teško spušta ispod 30.

Za to vreme, zbog ekstremne vrućine zatvoren je u kratkom roku i treći nuklearni reaktor u zemlji. Razlog za ove poteze vlasti je to što bi elektrane vraćale još topliju vodu u reke i time prekoračile ekološke limite. Reke su toliko zagrejane da su vlasti, radi zaštite rečnih ekosistema, morale da ograniče ili privremeno obustave rad pojedinih reaktora.

Vatrogsci su u maksimalnoj pripravnosti, daju se saveti građanima kako da se oblače i rashlađuju u zemlji u kojoj su klima uređaji prava retkost, gde ih ima uglavnom samo na jugu, dok su u Parizu i okolini na stambenim zgradama, zbog očuvanja fasada i klimatske politike, praktično, zabranjeni.