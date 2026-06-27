Svet

DRON UDARIO NA MUZEJSKI KOMPLEKS! Rusija tvrdi: U napadu Ukrajine povređeno 12 ljudi

P. Đurđević

27. 06. 2026. u 14:26

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ORUŽANE snage Ukrajine izvele su napad dronom na teritoriju muzeja "Sambekski visoti" u Rostovskoj oblasti, izjavio je guverner oblasti Jurij Sljusar.

ДРОН УДАРИО НА МУЗЕЈСКИ КОМПЛЕКС! Русија тврди: У нападу Украјине повређено 12 људи

foto: Viktor Karasev / Alamy / Profimedia

- Prema najnovijim informacijama, povređeno je 12 ljudi, od kojih je deset hospitalizovano - napisao je Sljusar na svom Telegram kanalu.

"Sambekski visoti" je narodni vojno-istorijski muzejski kompleks posvećen Velikom otadžbinskom ratu. Njegova teritorija zauzima gotovo 14 hektara.

Ranije danas, ukrajinske snage izvele su napad na preduzeće u Volgogradu, usled kog je povređeno desetoro ljudi, naveo je guverner Volgogradske Andrej Bočarov.

(RT Balkan)

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