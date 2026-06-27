BRUKA I SRAMOTA NA SVETSKOM PRVENSTVU! Ovo nije viđeno od početka Mundijala!
Navijači pokazali ružnu stranu medalje.
Duel bivših prvaka sveta, Urugvaja i Španije na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, ima veliki ulog, ali je pred početak utakmice viđena jedna sramna scena.
Na utakmicama Mundijala održan je minut ćutanja u čast žrtava razornog zemljotresa u Venecueli, gde je život izgubilo najmanje 900 lica.
Dok su fudbaleri stajali na centru kako bi odali poštu nastradalima, sa tribina se začuo veliki broj povika domaćih navijača.
Snimak ovog ružnog poteza navijača koji su se našli na stadionu Zapopan u meksičkoj državi Gvadalahara ubrzo je obišao svet.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
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