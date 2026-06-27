BRUKA I SRAMOTA NA SVETSKOM PRVENSTVU! Ovo nije viđeno od početka Mundijala!

Navijači pokazali ružnu stranu medalje.

AP Photo/Silvia Izquierdo

Duel bivših prvaka sveta, Urugvaja i Španije na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, ima veliki ulog, ali je pred početak utakmice viđena jedna sramna scena.

Na utakmicama Mundijala održan je minut ćutanja u čast žrtava razornog zemljotresa u Venecueli, gde je život izgubilo najmanje 900 lica.

Dok su fudbaleri stajali na centru kako bi odali poštu nastradalima, sa tribina se začuo veliki broj povika domaćih navijača.

🙏🏼 Un momento de respeto antes del fútbol. 🇪🇸🇺🇾⚽



🕯️Antes del inicio del partido entre España y Uruguay en el Estadio Guadalajara, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Venezuela.



Un gesto solemne que marcó el arranque de este encuentro mundialista.… pic.twitter.com/xJZKAHe3vo — Ahtziri Cárdenas C. (@ahtziricardenas) June 27, 2026

Snimak ovog ružnog poteza navijača koji su se našli na stadionu Zapopan u meksičkoj državi Gvadalahara ubrzo je obišao svet.

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