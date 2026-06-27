Politika

MOĆAN KORTEO! Ori se ulicama prestonice - "Vučić Aleksandar" (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 15:29

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GRAĐANI Srbije, od ranog jutra dolaze na trg Nikole Pašića i na plato ispred Skupštine Srbije gde uživaju u raznim sadržajima koji su organizovani povodom skupa "Srbija jedna porodica".

МОЋАН КОРТЕО! Ори се улицама престонице - Вучић Александар (ВИДЕО)

Novosti

Ori se ulicama predstonice - "Vučić Aleksandar".

Foto: Novosti

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Bajkeri stižu na skup u velikom broju.

Sva aktuelna dešavanja o skupu "Srbija jedna porodica" čitajte klikom OVDE!

Kraljevčanke pripremile posluženje za sve građane na skupu

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