EVO ZAŠTO JE IRAN ODUSTAO OD NUKLEARNOG ORUŽJA: Imaju nešto mnogo moćnije
AMERIČKE obaveštajne agencije su procenile da Iran može efikasno da zatvori Ormuski moreuz po svojoj volji od sada pa nadalje, što znači da je stekao novu moćnu sposobnost da nanese štetu globalnoj ekonomiji, rekla su za CNN tri izvora upoznata sa izveštajima službi.
Bez obzira na Memorandum o saradnji, koji bi trebalo da bude zvanično potpisan u petak, a predviđa otvaranje tog ključnog plovnog puta kao uvod u nuklearne pregovore, Iran je dokazao da efikasno može da zatvori pristup moreuzu, a procene američkih obaveštajnih službi sugerišu da to može da ponovi u budućnosti.
- Sada smo Iranu predali de fakto kontrolu nad moreuzom, što je moćnije od bilo kog nuklearnog oružja - rekao je zaCNN jedan od izvora upoznatih sa procenama američkih obaveštajnih službi, naglašavajući da je rat iz temelja promenio razmišljanje Teherana o korišćenju sličnih taktika u budućnosti.
Pored toga, Iran je shvatio da može da iskoristi ciljane udare na energetsku infrastrukturu zemalja Zaliva, što je izuzetno efikasno radio tokom rata, i to je još jedno sredstvo koje može da koristi u budućnosti, rekao je drugi izvor upoznat sa procenama.
Iako se čini da su se Vašington i Teheran saglasili da okončaju sukob i da se otvori moreuz, više izvora je reklo da Iran planira ekonomsku "nuklearnu opciju", ako pregovori sa SAD propadnu.
To bi podrazumevalo da Iran zatvori Ormuski moreuz, a Huti, glavna iranska snaga u Jemenu, da zatvore moreuz Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more sa Indijskim okeanom, koji je omogućio da se izbegne potpuni kolaps u protekla više od četiri meseca.
Iako trenutno ne postoji apsolutni konsenzus unutar obaveštajne zajednice, više izvora upoznatih sa procenama reklo je da je Iran ohrabren činjenicom da je bio u stanju da zatvori moreuz i da uspešno gađa energetsku infrastrukturu zemalja Zaliva, bez utroška značajnih kapaciteta.
S obzirom na to da je Iran dokazao da ima ne samo kredibilnu nameru, već i sposobnost da zatvori moreuz, smatra se da postoji velika verovatnoća da će preduzeti taj korak u i budućnosti, rekla su dva izvora upoznata sa procenama američkih obaveštajnih službi.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
ZAJEDNIČKO SAOPŠTENjE LIDERA G7: Ovo su zaključci sa samita
17. 06. 2026. u 07:30
ŠTA PREDVIĐA MEMORANDUM O RAZUMEVANjU IZMEĐU SAD I IRANA: Ovo je Sporazum u 14. tačaka
16. 06. 2026. u 21:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NOVI STRAVIČNI DETALjI SMRTI MARIJE (21): Dok ležala nepomična, radnik povukao jeziv potez koji je šokirao sve (VIDEO)
Smrt Marije (21) nakon bandži skoka u Brazilu dobila je novi obrt pošto svedok tvrdi da je zaposleni uklonio njenu GoPro kameru sa mesta nesreće.
16. 06. 2026. u 12:22
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
ŠTA JE BRE OVO? Misteriozna životinja snimljena u Mačvi (VIDEO)
Kratak video, za koji se navodi da je nastao iz vozila na području Mačve.
13. 06. 2026. u 20:49
Komentari (0)