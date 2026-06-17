EVO ZAŠTO JE IRAN ODUSTAO OD NUKLEARNOG ORUŽJA: Imaju nešto mnogo moćnije

AMERIČKE obaveštajne agencije su procenile da Iran može efikasno da zatvori Ormuski moreuz po svojoj volji od sada pa nadalje, što znači da je stekao novu moćnu sposobnost da nanese štetu globalnoj ekonomiji, rekla su za CNN tri izvora upoznata sa izveštajima službi.

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Bez obzira na Memorandum o saradnji, koji bi trebalo da bude zvanično potpisan u petak, a predviđa otvaranje tog ključnog plovnog puta kao uvod u nuklearne pregovore, Iran je dokazao da efikasno može da zatvori pristup moreuzu, a procene američkih obaveštajnih službi sugerišu da to može da ponovi u budućnosti.

- Sada smo Iranu predali de fakto kontrolu nad moreuzom, što je moćnije od bilo kog nuklearnog oružja - rekao je zaCNN jedan od izvora upoznatih sa procenama američkih obaveštajnih službi, naglašavajući da je rat iz temelja promenio razmišljanje Teherana o korišćenju sličnih taktika u budućnosti.

Pored toga, Iran je shvatio da može da iskoristi ciljane udare na energetsku infrastrukturu zemalja Zaliva, što je izuzetno efikasno radio tokom rata, i to je još jedno sredstvo koje može da koristi u budućnosti, rekao je drugi izvor upoznat sa procenama.

Iako se čini da su se Vašington i Teheran saglasili da okončaju sukob i da se otvori moreuz, više izvora je reklo da Iran planira ekonomsku "nuklearnu opciju", ako pregovori sa SAD propadnu.

To bi podrazumevalo da Iran zatvori Ormuski moreuz, a Huti, glavna iranska snaga u Jemenu, da zatvore moreuz Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more sa Indijskim okeanom, koji je omogućio da se izbegne potpuni kolaps u protekla više od četiri meseca.

Iako trenutno ne postoji apsolutni konsenzus unutar obaveštajne zajednice, više izvora upoznatih sa procenama reklo je da je Iran ohrabren činjenicom da je bio u stanju da zatvori moreuz i da uspešno gađa energetsku infrastrukturu zemalja Zaliva, bez utroška značajnih kapaciteta.

S obzirom na to da je Iran dokazao da ima ne samo kredibilnu nameru, već i sposobnost da zatvori moreuz, smatra se da postoji velika verovatnoća da će preduzeti taj korak u i budućnosti, rekla su dva izvora upoznata sa procenama američkih obaveštajnih službi.

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