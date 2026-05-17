Svet

ŽAK BO O FRANCUSKIM IDEJAMA ZA UKRAJINU I IRAN: Potpuna besmislica

Novosti online

17. 05. 2026. u 08:30

FRANCUSKE ideje o raspoređivanju mirovnih snaga u Ukrajini i Iranu su lišene zdravog razuma, smatra bivši savetnik NATO-a i penzionisani pukovnik švajcarskog generalštaba Žak Bo, koji je ovu izjavu dao na svom Jutjub kanalu.

Foto: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Čak i ako pretpostavimo da Iranci i Rusi pristaju na mirovne snage, zašto bi prihvatili snage iz zemalja koje su neprijateljski nastrojene prema njima? To je potpuna besmislica - citira ga RIA Novosti .

U januaru je Vladimir Zelenski nazvao raspoređivanje zapadnih vojnih kontingenata na ukrajinskoj teritoriji "neophodnom garancijom bezbednosti#.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov naglasio je da bi evropske trupe, ako budu poslate u Ukrajinu kao mirovne snage, Moskva smatrala legitimnom metom.

(alo.rs)

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!

Još uvek traje krhko primire koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), ali sport i te kako oseća posledice cele te situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

16. 05. 2026. u 12:14

