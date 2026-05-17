ŽAK BO O FRANCUSKIM IDEJAMA ZA UKRAJINU I IRAN: Potpuna besmislica
FRANCUSKE ideje o raspoređivanju mirovnih snaga u Ukrajini i Iranu su lišene zdravog razuma, smatra bivši savetnik NATO-a i penzionisani pukovnik švajcarskog generalštaba Žak Bo, koji je ovu izjavu dao na svom Jutjub kanalu.
- Čak i ako pretpostavimo da Iranci i Rusi pristaju na mirovne snage, zašto bi prihvatili snage iz zemalja koje su neprijateljski nastrojene prema njima? To je potpuna besmislica - citira ga RIA Novosti .
U januaru je Vladimir Zelenski nazvao raspoređivanje zapadnih vojnih kontingenata na ukrajinskoj teritoriji "neophodnom garancijom bezbednosti#.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov naglasio je da bi evropske trupe, ako budu poslate u Ukrajinu kao mirovne snage, Moskva smatrala legitimnom metom.
(alo.rs)
