Žestoka poruka Mercu iz Izraela: Pogni glavu i izvini se umesto što deliš lekcije
Izraelski ministar finansija, ultradesničar Bazalel Smotrič zatražio je izvinjenje od nemačkog kancelara Fridriha Merca zbog izjave da "ne sme biti de fakto aneksije Zapadne obale", poručivši da bi Merc trebalo da pogne glavu i izvini se Jevrejima umesto što deli lekcije.
- Uoči Dana sećanja na Holokaust, nemački kancelar bi trebalo da spusti glavu i hiljadu puta se izvini u ime Nemačke, umesto što se usuđuje da nam drži moralne lekcije o tome kako da se ponašamo prema nacistima naše generacije - objavio je Smotrič na svom X nalogu.
Smotrič je poručio da Izrael neće prihvatiti instrukcije od licemernih lidera u Evropi koja ponovo gubi savest i sposobnost da razlikuje dobro od zla.
- Dani kada su Nemci diktirali Jevrejima su prošli. Naš povratak u zemlju Izraela, našu biblijsku i istorijsku domovinu, odgovor je svakome ko je pokušao ili pokušava da nas uništi. Mi se zbog toga nijednog trenutka nećemo izvinjavati - rekao je Smotrič, prenosi Anadolija.
Izjave izraelskog ultradesničara Smotriča usledile su nakon što je nemački kancelar Fridrih Merc izrazio duboku zabrinutost zbog situacije na palestinskim teritorijama i upozorio da se mora sprečiti "de fakto aneksija Zapadne obale".
Prema podacima palestinskih vlasti od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, u napadima izraelske vojske i jevrejskih doseljenika na Zapadnoj obali ubijena su najmanje 1.133 Palestinca, ranjeno ih je oko 11.700, a uhapšeno oko 22.000.
Međunarodni sud pravde u Hagu je 2024. godine proglasio izraelsku okupaciju palestinskih teritorija nezakonitom.
Preporučujemo
Haos u Mađarskoj: Otkazano više od 40 letova za Budimpeštu
14. 04. 2026. u 16:45
Dva poraza: Ozbiljni udarci za Vensa
14. 04. 2026. u 16:28
Izveštaj sa fronta: Ruska vojska u jednom danu neutralisala oko 1.180 ukrajinskih boraca
14. 04. 2026. u 16:24
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
