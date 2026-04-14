Žestoka poruka Mercu iz Izraela: Pogni glavu i izvini se umesto što deliš lekcije

14. 04. 2026. u 16:15

Izraelski ministar finansija, ultradesničar Bazalel Smotrič zatražio je izvinjenje od nemačkog kancelara Fridriha Merca zbog izjave da "ne sme biti de fakto aneksije Zapadne obale", poručivši da bi Merc trebalo da pogne glavu i izvini se Jevrejima umesto što deli lekcije.

- Uoči Dana sećanja na Holokaust, nemački kancelar bi trebalo da spusti glavu i hiljadu puta se izvini u ime Nemačke, umesto što se usuđuje da nam drži moralne lekcije o tome kako da se ponašamo prema nacistima naše generacije - objavio je Smotrič na svom X nalogu.

Smotrič je poručio da Izrael neće prihvatiti instrukcije od licemernih lidera u Evropi koja ponovo gubi savest i sposobnost da razlikuje dobro od zla.

- Dani kada su Nemci diktirali Jevrejima su prošli. Naš povratak u zemlju Izraela, našu biblijsku i istorijsku domovinu, odgovor je svakome ko je pokušao ili pokušava da nas uništi. Mi se zbog toga nijednog trenutka nećemo izvinjavati - rekao je Smotrič, prenosi Anadolija.

Izjave izraelskog ultradesničara Smotriča usledile su nakon što je nemački kancelar Fridrih Merc izrazio duboku zabrinutost zbog situacije na palestinskim teritorijama i upozorio da se mora sprečiti "de fakto aneksija Zapadne obale".

Prema podacima palestinskih vlasti od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, u napadima izraelske vojske i jevrejskih doseljenika na Zapadnoj obali ubijena su najmanje 1.133 Palestinca, ranjeno ih je oko 11.700, a uhapšeno oko 22.000.

Međunarodni sud pravde u Hagu je 2024. godine proglasio izraelsku okupaciju palestinskih teritorija nezakonitom.

