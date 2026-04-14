Izveštaj sa fronta: Ruska vojska u jednom danu neutralisala oko 1.180 ukrajinskih boraca
SISTEMI PVO oborili su 14 vođenih avio-bombi, šest projektila HIMARS i 391 bespilotnu letelicu.
Snage Crnomorske flote uništile su dva ukrajinska bespilotna čamca, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su gotovo 220 vojnika i uništile tenk, četiri borbena oklopna vozila, 25 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i dve stanice za radio-elektronsku borbu. Uništena su četiri skladišta municije i materijalnih sredstava.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 200 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila, 20 automobila i tri oruđa poljske artiljerije. Uništena su četiri skladišta municije.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 195 vojnika i uništile sedam borbenih oklopnih vozila, 22 automobila i četiri oruđa poljske artiljerije. Uništena su dve stanice za radio-elektronsku borbu "bukovelj", dva skladišta municije i sedam skladišta materijalnih sredstava.
Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 280 vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila, 11 automobila, dva oruđa poljske artiljerije i jedno borbeno vozilo višecevnog raketnog sistema "grad". Uništena su dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 255 vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila i šest automobila. Uništena su dva skladišta materijalnih sredstava.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su gotovo 30 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 11 automobila i pet stanica za radio-elektronsku borbu.
(rt.rs)
