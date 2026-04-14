DRONOVIMA BI MOSKVI DA KVARE PARADU: Hoće li planovi Vojske Ukrajine da poremete obeležavanje 9. maja - Dana pobede

UKRAJINSKA vojska namerava da rojem dronova pokuša da pokvari održavanje Parade pobede 9. maja u Moskvi.

Međutim, zamenik predsednika Komiteta odbrane ruske Dume Aleksej Žuravljov tvrdi da se ovaj plan Kijeva neće ostvariti, da će manifestacija biti upriličena, kao i da će avioni preleteti nad nebom Crvenog trga. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je istakao da su već počele pripreme za ovogodišnju paradu na kojoj će na tribinama biti i gosti iz inostranstva.

Nesporno je da je Moskva najbolje branjen ruski grad i do sada su svi dronovi koji su leteli ka njoj oboreni na prilazima prestonice. Uopšte ne treba sumnjati da će Crveni trg biti još bolje branjen, ocenjuju poznavaoci.

Jedni se hvale, drugi ćute UKRAJINSKI mediji pišu i pokazuju snimke da su njihovi dronovi pogodili fregatu "Admiral Grigorovič" u luci Novorosijska. Sa te fregate su ispaljivane krilate rakete "kalibar". Komandant Snaga bespilotnih sistema Ukrajine Robert Brovdi, poznatiji kao Mađar, objavio je snimke kako dron napada fregatu. O tome pišu i ruski komentatori, ali komanda ruske Crnomorske flote niti demantuje, niti potvrđuje. Blogeri postavljaju pitanje kako su se ukrajinski dronovi mogli približiti tom brodu.

U međuvremenu, ruski i ukrajinski konstruktori bespilotnih letelica nastavili su svoju konkurentsku trku. Prema oceni ruskih vojnih analitičara, Ukrajina trenutno kao i na početku rata ima više dronova zahvaljujući što joj u tome pomažu Nemačka, Velika Britanija, Francuska, kao i zemlje sa Baltika. Delove za dronove Kijev dobija i iz Amerike. Rukovodstvo u Kijevu se dogovorilo da se jedan broj bespilotnih letelica proizvodi u inostranstvu, a drugi se sklapaju u Ukrajini.

Zahvaljujući kooperaciji sa Zapadom, Ukrajina sada proizvodi mnogo brže i pametnije dronove većeg dometa..

Ruski vojnici tvrde da se na frontu vidi rapidan rast broja ukrajinskih malih dronova-kamikaza. Nova generacija ukrajinskih dronova pravi probleme logistici ruskih jedinica na frontu. Oni su programirani na fotografiju i kad je prepozna on je napada. Na njih, međutim, ne deluju sredstva radioelektronske borbe. Novi ukrajinski dronovi imaju i kamere "dan i noć", a osim toga motor im razvija veliku brzinu, pa je teško sakriti se od njega. Za razliku od starih dronova čije se zujanje čulo i na razdaljini ovi novi se čuju kad su vrlo blizu.

Bespilotne letelice avionskog tipa imaju sistem autonomne navigacije i mogu da lete na programiranoj maršruti, odnosno, bez interneta.

Aleksandar Harčenko, vojni ruski reporter, kaže da ukrajinski dronovi napadaju ciljeve i na većoj razdaljini od 40 kilometara. Jedan broj njih čeka na nebu ruske kolone vozila i na razdaljini od sto kilometara.

- U svojim akcijama Ukrajinci koriste kombinaciju jeftinih domaćih dronova i onih skupih koje dobijaju iz inostranstva - kaže Harčenko i upozorava da sada Ukrajinci imaju znatno opasnije dronove od onih koje su imali u jednom periodu.