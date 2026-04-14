NESPOSOBNI SU! Ruski zvaničnik se obrušio na Ukrajinu
NAKON uskršnjeg primirja, Ukrajina je pokazala svoju nesposobnost da uzvrati Rusiji na dobra dela, izjavio je za Sputnjik Rodion Mirošnik, specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima.
- Ukrajinska strana ne prihvata nikakve humane korake, ne reaguje na njih adekvatno i nije sposobna da uzvrati dobrim delima ili koracima usmerenim na očuvanje života i zdravlja civilnog stanovništva - rekao je on, komentarišući prekid vatre.
Prema njegovim rečima, dve osobe su poginule tokom uskršnjeg primirja, dok je devet ljudi, uključujući jedno dete ranjeno.
Prošle nedelje, ruski predsednik Vladimir Putin je proglasio uskršnje primirje. Ono je važilo od 15:00 časova u subotu do ponedeljka uveče.
Kako je Kremlj objasnio, Moskva je pretpostavila da će Kijev slediti taj primer i obustaviti neprijateljstva. Jedinicama je naloženo da budu spremne da se suprotstave svim mogućim provokacijama neprijatelja.
Vladimir Zelenski je izjavio da će Ukrajina poštovati primirje i da će ga se pridržavati. Međutim, nakon što je primirje isteklo, rusko Ministarstvo odbrane je prijavilo 6.558 kršenja od strane ukrajinskih Oružanih snaga.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
LAVROV I ARAGČI O KRIZI NA BLISKOM ISTOKU: Moskva upozorava na opasnost novog sukoba
14. 04. 2026. u 08:11
CELA RUSIJA JE NA NOGAMA! Doneta odluka koja se dugo čekala
13. 04. 2026. u 17:56
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TRAGAČ IZ "POTERE" SE SRUŠIO NA POD USRED EMISIJE: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)