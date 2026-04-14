NAKON uskršnjeg primirja, Ukrajina je pokazala svoju nesposobnost da uzvrati Rusiji na dobra dela, izjavio je za Sputnjik Rodion Mirošnik, specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima.

Foto: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Ukrajinska strana ne prihvata nikakve humane korake, ne reaguje na njih adekvatno i nije sposobna da uzvrati dobrim delima ili koracima usmerenim na očuvanje života i zdravlja civilnog stanovništva - rekao je on, komentarišući prekid vatre.

Prema njegovim rečima, dve osobe su poginule tokom uskršnjeg primirja, dok je devet ljudi, uključujući jedno dete ranjeno.

Prošle nedelje, ruski predsednik Vladimir Putin je proglasio uskršnje primirje. Ono je važilo od 15:00 časova u subotu do ponedeljka uveče.

Kako je Kremlj objasnio, Moskva je pretpostavila da će Kijev slediti taj primer i obustaviti neprijateljstva. Jedinicama je naloženo da budu spremne da se suprotstave svim mogućim provokacijama neprijatelja.

Vladimir Zelenski je izjavio da će Ukrajina poštovati primirje i da će ga se pridržavati. Međutim, nakon što je primirje isteklo, rusko Ministarstvo odbrane je prijavilo 6.558 kršenja od strane ukrajinskih Oružanih snaga.

(Sputnjik)

