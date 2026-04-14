LAVROV I ARAGČI O KRIZI NA BLISKOM ISTOKU: Moskva upozorava na opasnost novog sukoba
RUSKI ministar spoljnih poslova je pozdravio spremnost Irana za nastavak diplomatije i traženje rešenja za otklanjanje uzroka konflikta
Ministri spoljnih poslova Rusije i Irana, Sergej Lavrov i Abas Aragči, razgovarali su telefonom o situaciji na Bliskom istoku, prenose RIA Novosti.
"Sergej Viktorovič Lavrov je naglasio važnost sprečavanja ponovnog izbijanja oružane konfrontacije (u regionu)", navodi se u saopštenju na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
Šef ruske diplomatije je pozdravio spremnost za nastavak diplomatije i traženje rešenja koja bi omogućila otklanjanje osnovnih uzroka konflikta i postizanje dugoročne stabilizacije situacije u regionu, uz uvažavanje legitimnih interesa Irana i njegovih suseda.
Takođe je istakao da je Moskva spremna da pomogne u njegovom rešavanju.
Lavrov je podsetio na rusku inicijativu za izradu Koncepcije obezbeđenja sigurnosti u Persijskom zalivu uz učešće svih priobalnih država, uz podršku vanregionalnih zemalja koje mogu pozitivno uticati na tok pregovora.
Osim toga, šef ruske diplomatije je svom iranskom kolegi izjavio iskreno saučešće povodom brutalnog ubistva u vazdušnom napadu bivšeg šefa iranske diplomatije, rukovodioca Strateškog saveta za spoljnu politiku Islamske Republike Iran, Kemala Harazija.
Podsetimo, nakon pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država, održanih proteklog vikenda u Pakistanu, Teheran je saopštio da delegacije nisu postigle saglasnost o nekoliko ključnih pitanja.
Ubrzo posle sastanka, američke snage započele su blokadu Ormuskog moreuza. Kako je izjavio predsednik SAD Donald Tramp, biće zaustavljani svi brodovi koji pokušaju da koriste tu rutu. Oružanim snagama je takođe naloženo da prate i presreću tankere koji su plaćali Iranu za prolaz.
Preporučujemo
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Hezbolah napao nekoliko izraelskih položaja; Saudijska Arabija preti Trampu (VIDEO)
14. 04. 2026. u 07:24 >> 11:26
SALDO PRVOG MESECA RATA U IRANU: Ko dobija, a ko gubi i zašto EU čeka da potone još dublje
13. 04. 2026. u 21:42
GLOBALNA KRIZA PRETI POLjOPRIVREDI UN upozoravaju na posledice blokade Ormuza
13. 04. 2026. u 21:18
AKO BUDU BLOKIRALI NAŠE LUKE Iran: Američki brodovi biće poslati na dno mora
13. 04. 2026. u 20:33
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TRAGAČ IZ "POTERE" SE SRUŠIO NA POD USRED EMISIJE: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
