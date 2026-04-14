LAVROV I ARAGČI O KRIZI NA BLISKOM ISTOKU: Moskva upozorava na opasnost novog sukoba

RUSKI ministar spoljnih poslova je pozdravio spremnost Irana za nastavak diplomatije i traženje rešenja za otklanjanje uzroka konflikta

Ministri spoljnih poslova Rusije i Irana, Sergej Lavrov i Abas Aragči, razgovarali su telefonom o situaciji na Bliskom istoku, prenose RIA Novosti.

"Sergej Viktorovič Lavrov je naglasio važnost sprečavanja ponovnog izbijanja oružane konfrontacije (u regionu)", navodi se u saopštenju na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

Šef ruske diplomatije je pozdravio spremnost za nastavak diplomatije i traženje rešenja koja bi omogućila otklanjanje osnovnih uzroka konflikta i postizanje dugoročne stabilizacije situacije u regionu, uz uvažavanje legitimnih interesa Irana i njegovih suseda.

Takođe je istakao da je Moskva spremna da pomogne u njegovom rešavanju.

Lavrov je podsetio na rusku inicijativu za izradu Koncepcije obezbeđenja sigurnosti u Persijskom zalivu uz učešće svih priobalnih država, uz podršku vanregionalnih zemalja koje mogu pozitivno uticati na tok pregovora.

Osim toga, šef ruske diplomatije je svom iranskom kolegi izjavio iskreno saučešće povodom brutalnog ubistva u vazdušnom napadu bivšeg šefa iranske diplomatije, rukovodioca Strateškog saveta za spoljnu politiku Islamske Republike Iran, Kemala Harazija.

Podsetimo, nakon pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država, održanih proteklog vikenda u Pakistanu, Teheran je saopštio da delegacije nisu postigle saglasnost o nekoliko ključnih pitanja.

Ubrzo posle sastanka, američke snage započele su blokadu Ormuskog moreuza. Kako je izjavio predsednik SAD Donald Tramp, biće zaustavljani svi brodovi koji pokušaju da koriste tu rutu. Oružanim snagama je takođe naloženo da prate i presreću tankere koji su plaćali Iranu za prolaz.

