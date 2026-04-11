Svet

UKRAJINA PREKRŠILA PRIMIRJE: Izvršila žestok udar na Kursku oblast

В.Н.

11. 04. 2026. u 18:04

Ukrajinske snage izvele su napad na Kursku oblast tokom vaskršnjeg primirja, a u udaru na benzinsku pumpu u Lgovu povređene su tri osobe, među njima i jednogodišnje dete, saopštio je gubernator regiona Aleksandar Hinštejn.

УКРАЈИНА ПРЕКРШИЛА ПРИМИРЈЕ: Извршила жесток удар на Курску област

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Prema njegovim rečima, dete je zadobilo gelersku povredu glave, a u napadu su povređeni i njegova majka i jedan muškarac, koji su prevezeni u bolnicu.

Hinštejn je naveo da je napad izveden posle 16 časova, odnosno nakon stupanja na snagu primirja.

Predsednik Rusije Vladimir Putin u četvrtak je naložio ministru odbrane Andreju Belousovu i načelniku Generalštaba Valeriju Gerasimovu da se tokom proslave Vaskrsa obustave borbena dejstva na svim pravcima specijalne vojne operacije.

Primirje važi od 16 časova 11. aprila do kraja sutrašnjeg dana, a Moskva je ranije saopštila da očekuje da će i Kijev slediti taj primer. Istovremeno, ruskim snagama je naloženo da budu spremne da odgovore na eventualne provokacije.
Vladimir Zelenski je prethodno potvrdio da će Ukrajina poštovati režim prekida vatre.

(Sputnjik)

MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu