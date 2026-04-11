UKRAJINA PREKRŠILA PRIMIRJE: Izvršila žestok udar na Kursku oblast

Ukrajinske snage izvele su napad na Kursku oblast tokom vaskršnjeg primirja, a u udaru na benzinsku pumpu u Lgovu povređene su tri osobe, među njima i jednogodišnje dete, saopštio je gubernator regiona Aleksandar Hinštejn.

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Prema njegovim rečima, dete je zadobilo gelersku povredu glave, a u napadu su povređeni i njegova majka i jedan muškarac, koji su prevezeni u bolnicu.

Hinštejn je naveo da je napad izveden posle 16 časova, odnosno nakon stupanja na snagu primirja.

Predsednik Rusije Vladimir Putin u četvrtak je naložio ministru odbrane Andreju Belousovu i načelniku Generalštaba Valeriju Gerasimovu da se tokom proslave Vaskrsa obustave borbena dejstva na svim pravcima specijalne vojne operacije.

Primirje važi od 16 časova 11. aprila do kraja sutrašnjeg dana, a Moskva je ranije saopštila da očekuje da će i Kijev slediti taj primer. Istovremeno, ruskim snagama je naloženo da budu spremne da odgovore na eventualne provokacije.

Vladimir Zelenski je prethodno potvrdio da će Ukrajina poštovati režim prekida vatre.

(Sputnjik)