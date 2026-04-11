KAMALA HARIS SE VRAĆA U TRKU: Razmatra kandidaturu za predsednicu SAD 2028. godine
BIVŠA američka potpredsednica Kamala Haris, koja je bila kandidatkinja Demokratske stranke na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. godine, izjavila je da razmatra da se ponovo kandiduje na narednim predsedničkim izborima 2028.
Haris je na sastanku Mreže nacionalne akcije, organizacije za građanska prava koju je osnovao sveštenik Al Šarpton, na direktno pitanje da li će se ponovo kandidovati na predsedničkim izborima 2028. godine, odgovorila da "razmišlja o tome", prenosi Rojters.
- Možda, možda. Razmišljam o tome, razmišljam o tom - rekla je Haris na događaju u Njujorku.
Ona je dodala da bi razmotrila kandidaturu u kontekstu toga ko bi 2028. godine mogao najbolje da obavi posao predsednika "za američki narod". Haris, koja je bila potpredsednica pod prethodnim američkim predsednikom Džoom Bajdenom, izgubila je na izborima 2024. godine od aktuelnog američkog predsednika Donalda Trampa.
(Tanjug)
Preporučujemo
OPTIMISTA BEZ PLANA B: Tramp otvara Ormuski moreuz, a Iran niko ništa ne pita
11. 04. 2026. u 07:28
TRAMP SE OGLASIO, SVET U STANjU ŠOKA: Poruka od koje drhti cela civilizacija
11. 04. 2026. u 06:56
NAFTA NA KLACKALICI: Barel blizu 100 dolara, ali tržište očekuje pad
10. 04. 2026. u 10:19
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
Komentari (0)