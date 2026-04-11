SRBIJA NA UDARU KIŠE Hitno se oglasio RHMZ: U ovim delovima zemlje najkritičnije (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Danas u većini krajeva umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Slaba kratkotrajna kiša moguća je tek ponegde u brdsko - planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 14 do 17 °S.

VREME NAREDNIH DANA

Sutra ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, pre podne ponegde uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 1 do 6 °S, a najviša od 17 do 20 °S.

Zatim promenljivo oblačno i postepeno toplije. U ponedeljak suvo, a od utorka mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U košavskom području od ponedeljka duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin