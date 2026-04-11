DA LI SU PREGOVORI OSUĐENI NA PROPAST? Iran izneo crvene linije, traži odštetu i naplatu taksi korz Ormuz

11. 04. 2026. u 15:33

IRANSKA delegacija izložila je posrednicima svoje crvene linije u mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje se odnose na Ormuski moreuz, oslobađanje zamrznute imovine Irana, isplatu ratne odštete i primirje koje će se sprovoditi u celom regionu Bliskog istoka, prenosi danas iranska državna televizija.

Yu Yang / Xinhua News / Profimedia

Zahtevi Teherana, koji su preneti pakistanskom premijeru Šehbazu Šarifu, uključuju priznanje iranske vlasti nad Ormuskim moreuzom, gde Iran ima za cilj da naplaćuje tranzitne takse i kontroliše pristup, a u zahteve je uključeno i primirje u Libanu.

Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani je na državnoj televiziji rekla da će iranska delegacija pregovarati sa SAD u Islambadu "sa prstom na okidaču".

- Iako smo otvoreni za razgovore, takođe smo potpuno svesni nedostatka poverenja. Stoga, iranski diplomatski tim ulazi u ovaj proces sa maksimalnim oprezom - kazala je Mohadžerani.

Prema saopštenju kabineta pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, američka delegacija koju predvodi potpredsednik SAD Džej Di Vens i iranska delegacija koju predvodi predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sastali su se sa Šarifom, kome su preneli svoje zahteve za postizanje trajnog mira.

Iranski i pojedini svetki mediji javili su ranije danas da su u Islamabadu počeli trilateralni pregovori Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

