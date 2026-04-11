"SPREMNI SMO NA SVE, ZNAMO S KIM IMAMO POSLA": Hitno se oglasio Zelenski uoči primirja
Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je, uprkos ruskim obećanjima o prekidu vatre, ukrajinska vojska spremna za svaki razvoj događaja na frontu i da će reagovati u skladu s tim.
"Odredili smo parametre našeg odgovora na moguća kršenja uslova prekida vatre od strane ruske vojske. Svi razumemo sa kim imamo posla. Ukrajina će poštovati režim tišine i delovaće isključivo ogledalno. Odsustvo ruskih udara na nebu, na kopnu i na moru značiće odsustvo naših odgovora", naglasio je Zelenski.
(Ukrajinska pravda)
