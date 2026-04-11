OPTIMISTA BEZ PLANA B: Tramp otvara Ormuski moreuz, a Iran niko ništa ne pita
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da nije potreban "rezervni plan" ukoliko mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu ne budu uspešni.
-Ne treba vam rezervni plan. Vojska je poražena. Njihova vojska je nestala. Degradirali smo skoro sve. Imaju vrlo malo raketa. Imaju vrlo malo proizvodnih kapaciteta. Snažno smo ih udarili- rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu, uoči puta za Šarlotsvil u Virdžiniji, prenosi američki portal Hil.
Na pitanje da li će današnji razgovori biti jedina prilika da se posreduje u okončanju rata, Tramp je rekao:
-Ne znam, ne mogu vam reći. Moram da vidim šta će se desiti sutra-.
On je rekao da potpredsedniku SAD Džej Di Vensu želi "sreću" u pregovorima i da je pred njim "veliki zadatak".
Američki predsednik je takođe rekao da će Ormuski moreuz, ključna ruta za transport nafte, biti otvoren "sa ili bez" Irana i poručio da neće dozvoliti naplatu prolaska brodovima. Uprkos tome, kroz moreuz trenutno prolazi mali broj brodova, što održava visoke cene nafte.
-Mislim da će se sve brzo završiti, a ako ne, završićemo to na drugi način- poručio je Tramp.
Potpredsednik SAD Džej Di Vens otputovao je u Pakistan zajedno sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, gde bi trebalo da razgovaraju o trajnom sporazumu sa Iranom nakon dvonedeljnog primirja postignutog ranije ove nedelje.
Primirje je, međutim, već dovedeno u pitanje zbog različitih tumačenja, uključujući pitanje da li sukob Izraela sa Hezbolahom u Libanu treba da bude obuhvaćen sporazumom. Dok Iran i pakistanski zvaničnici smatraju da jeste, Izrael i američka administracija tvrde suprotno.
(Tramp)
