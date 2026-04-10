STRANIH GOSTIJU IM PREKO GLAVE - BUKVALNO! Pojedina mesta u Italiji uvode drastične mere protiv masovnog turizma

Ostrvo Kapri već ne može da podnese ogromni priliv turista gde stigne i 50.000 posetilaca dnevno, od kojih su oni koje nazivaju „ugrizi i beži“, znači boravak od nekoliko sati, stignu masovno brodovima i trajektima i uguše kako goste koji su došli na više dana i potrošiće dosta para za boravak, tako i tamošnje stanovnike, a potroše veoma male količine novca ili ponesu sa sobom i hranu i piće.

Foto: freepik.com

Ulice na Kapriju su veoma tesne i jednostavno nije moguće proći njima kada uđe velika količina posetilaca i uvedeno je novo pravilo – samo po grupama od 40 osoba - vodič mora da ih snabde slušalicama a ne da im se obraća megafonima, tako da ne donose veliki žamor i ne mogu više nositi velike suncobrane kao znak raspoznavanja grupe. Kazne za prekršaj su 25 evra pa do 694 evra za one koji barkama pokušaju da uđu sa strane na ostrvo, a ne u luku.

Onima koji nisu rezidenti zabranjeno je da pređu kolima na trajektima u periodu od marta do novembra. Zabranjeno je takođe barkama da se približe zaštićenom prostoru na moru, kao što su „faraoni“.

Prva je počela sa novim pravila protiv masovnog turizma Venecija sa zabranom preko određenog broja ulaska turista, prodajom ulaznica za pristup gradu, Fontana di Trevi u Rimu je uvela ulaznicu od 2 evra i ograničen broj prilazaka dnevno, a Kapri je daleko manji prostor koji u centralnim satima ima toliko posetilaca da je potpuno ugrozio život tamošnjih 13.000 stanovnika.

Prvi koji moraju ispoštovati nova pravila su turistički operateri za koje je predviđena kazna i do 500 evra ako prevedu na ostrvo više turista od dozvoljenog broja, kao i oni koji turistima promovišu javne prostore na Kapriju, ekskurzije, izlete oko ostrva na barkama. To su oni koji prilaze turistima i nude na uporan i nametljiv način usluge i tako doprinose masovnosti koja ugrožava normalno odvijanje života onih koji borave više dana na ostrvu i plaćaju svoj boravak.