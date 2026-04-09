OVAJ BROJ JAJA MORATE IMATI U KUĆI ZA USKRS: To donosi sreću i blagostanje po običaju

В.Н.

09. 04. 2026. u 22:12

USKRS je jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, koji simbolizuje vaskrsenje Isusa Hrista i pobedu života nad smrću. Jedan od najlepših običaja je farbanje jaja, koje se u Srbiji tradicionalno obavlja na Veliki četvrtak ili Veliki petak.

Foto: Tanjug/AP/Mindaugas Kulbis

Međutim, mnogi se svake godine pitaju – koliko jaja zapravo treba ofarbati za Uskrs i da li postoji pravilo o parnom ili neparnom broju.

Koliko jaja treba ofarbati za Uskrs

Broj jaja najčešće zavisi od veličine porodice i gostiju koji dolaze. Ipak, prema starom narodnom verovanju, idealan broj je 33 jaja. Ovaj broj ima snažnu simboliku – predstavlja godine života Isusa Hrista do raspeća. Zbog toga se veruje da farbanje tačno 33 jaja donosi sreću, blagostanje i mir u domu. Iako se ovaj običaj danas ređe poštuje u potpunosti, mnogi ga i dalje smatraju važnim delom tradicije i pokušavaju da ga održe.

Značenje boja uskršnjih jaja

Farbanje jaja nije samo dekoracija, svaka boja jaja ima posebno značenje:

Crvena jaja – simbol ljubavi, života i zaštite (prvo crveno jaje je čuvarkuća)

Zelena jaja – simbol proleća, obnove i novog početka

Žuta jaja – predstavljaju svetlost, radost i toplinu.

Ovi simboli dodatno naglašavaju duh Uskrsa i čine ovaj praznik još posebnijim.

Video:

@najzena.rs KAFA PRAVI NAJLEPŠA VASKRŠNJA JAJA IKADA #najzena #viral #viraltiktok #fyf #zena ♬ original sound - Najzena.rs

