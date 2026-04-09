OVAJ BROJ JAJA MORATE IMATI U KUĆI ZA USKRS: To donosi sreću i blagostanje po običaju
USKRS je jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, koji simbolizuje vaskrsenje Isusa Hrista i pobedu života nad smrću. Jedan od najlepših običaja je farbanje jaja, koje se u Srbiji tradicionalno obavlja na Veliki četvrtak ili Veliki petak.
Međutim, mnogi se svake godine pitaju – koliko jaja zapravo treba ofarbati za Uskrs i da li postoji pravilo o parnom ili neparnom broju.
Koliko jaja treba ofarbati za Uskrs
Broj jaja najčešće zavisi od veličine porodice i gostiju koji dolaze. Ipak, prema starom narodnom verovanju, idealan broj je 33 jaja. Ovaj broj ima snažnu simboliku – predstavlja godine života Isusa Hrista do raspeća. Zbog toga se veruje da farbanje tačno 33 jaja donosi sreću, blagostanje i mir u domu. Iako se ovaj običaj danas ređe poštuje u potpunosti, mnogi ga i dalje smatraju važnim delom tradicije i pokušavaju da ga održe.
Značenje boja uskršnjih jaja
Farbanje jaja nije samo dekoracija, svaka boja jaja ima posebno značenje:
Crvena jaja – simbol ljubavi, života i zaštite (prvo crveno jaje je čuvarkuća)
Zelena jaja – simbol proleća, obnove i novog početka
Žuta jaja – predstavljaju svetlost, radost i toplinu.
Ovi simboli dodatno naglašavaju duh Uskrsa i čine ovaj praznik još posebnijim.
Preporučujemo
VASKRŠNjE ČAROLIJE U TOPČIDERSKOM PARKU: Besplatni programi za decu i porodice
09. 04. 2026. u 15:39
PRAZNIČNI VODIČ: Ovako će narednih dana da rade apoteke, pošte i pijace za Vaskrs
09. 04. 2026. u 16:04
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
