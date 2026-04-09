UBIJEN ŠEF HEZBOLAHA? Izraelci tvrde da su likvidirali Naima Kasema
IZRAELSKA vojska saopštila je da je ubila vođu libanske grupe Hezbolah Naima Kasema u noćašnjem napadu na Bejrut.
Njegova smrt, ukoliko je Hezbolah potvrdi, predstavljaće još jedan veliki udarac militantnoj grupi koja ima podršku Irana, čiji je jedan od glavnih saveznika na Bliskom istoku.
Napadom na Izrael 2. marta, Hezbolah je ušao u rat na strani Irana, dva dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli vazdušne udare na iransku teritoriju.
Izrael je ranije već oslabio vojne kapacitete Hezbolaha i izvršio niz atentata na lidere ove grupe od početka rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine.
Kasem je direktno pretio Izraelu, rekavši da će rakete padati na tu zemlju ako bude nastavljena vojna intervencija protiv Libana.
Izraelska vojska je 2024. godine ubila Kasemovog prethodnika Hasana Nasralaha u vazdušnom napadu na predgrađe Bejruta.
Sve najnovije vesti o dešaavnjima na Bliskom istoku čitajte KLIKOM OVDE!
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Komentari (0)