Svet

STIGLA REAKCIJA IZ EVROPSKE UNIJE: Oglasila se Ursula fon der Lajen o primirju na Bliskom istoku

Танјуг

08. 04. 2026. u 09:46

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula von der Lajen izjavila je danas da pozdravlja prekid vatre između Irana i SAD.

СТИГЛА РЕАКЦИЈА ИЗ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: Огласила се Урсула фон дер Лајен о примирју на Блиском истоку

Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

- Pozdravljam dvonedeljni prekid vatre koji su SAD i Iran dogovorili sinoć. On donosi preko potrebnu deeskalaciju. Zahvaljujem Pakistanu na posredovanju - rekla je ona u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako kaže, sada je ključno da se pregovori o trajnom rešenju ovog sukoba nastave.

Predsednica Evropske komisije dodala je i da će nastaviti koordinaciju sa partnerima u tom cilju.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

SKRIVENI BANJSKI BISERI SRBIJE: Idealna mesta za uskršnji odmor i spa vikend

SKRIVENI BANjSKI BISERI SRBIJE: Idealna mesta za uskršnji odmor i spa vikend