STIGLA REAKCIJA IZ EVROPSKE UNIJE: Oglasila se Ursula fon der Lajen o primirju na Bliskom istoku
PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula von der Lajen izjavila je danas da pozdravlja prekid vatre između Irana i SAD.
- Pozdravljam dvonedeljni prekid vatre koji su SAD i Iran dogovorili sinoć. On donosi preko potrebnu deeskalaciju. Zahvaljujem Pakistanu na posredovanju - rekla je ona u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako kaže, sada je ključno da se pregovori o trajnom rešenju ovog sukoba nastave.
Predsednica Evropske komisije dodala je i da će nastaviti koordinaciju sa partnerima u tom cilju.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.
Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.
Sve najnovije vesti o dešavanjima na Bliskom istoku čitajte klikom OVDE.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
"BEŽITE U SKLONIŠTA!" Zemlje Bliskog istoka šalju masovna upozorenja građanima
07. 04. 2026. u 22:17
POGLEDAJTE: Opšte slavlje u Iranu i Iraku nakon objave primirja (VIDEO)
08. 04. 2026. u 09:01
ŠTA SE DEŠAVALO IZA KULISA? Aksios tvrdi da su Tramp i Hamnei ovako postigli dogovor
08. 04. 2026. u 08:48
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
ŠOK: "Ameri NISU spašavali pilota - KRALI su obogaćeni uranijum! Katastrofa za Vašington"
BAGEJ je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.
06. 04. 2026. u 19:11
Komentari (0)