IRAN UPOZORAVA: Tramp otvoreno preti ratnim zločinima

ZAMENIK ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi optužio je američkog predsednika Donalda Trampa da je kršio međunarodno pravo i počinio ratne zločine preteći napadom na civilnu infrastrukturu.

- Takve pretnje predstavljaju ratne zločine i flagrantno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija - rekao je Garibabadi, pozivajući se na član koji zabranjuje upotrebu ili pretnju silom protiv teritorijalnog integriteta država.

Dodao je da će Iran odgovoriti „odlučno, odmah i na način koji donosi žaljenje“ u slučaju napada.

Stručnjaci: Gađanje civilnih meta je ratni zločin

Na Trampove pretnje osvrnuo se i Luis Moreno Okampo, prvi glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda, koji je za Bi-Bi-Si rekao da je namerno gađanje civilnih objekata – koji nisu vojni ciljevi – ratni zločin.

Tramp uz psovke preti da će napasti elektrane i mostove

Tramp je više puta pretio da će napasti iransku infrastrukturu, uključujući elektrane i mostove, poslednjih dana ako Iran ne otvori Ormuski moreuz do datog roka.

Američki predsednik je napisao na svojoj platformi Truth Social: - Utorak je Dan elektrana i Dan mostova u Iranu, sve u jednom. Nikad nisam video ništa slično!!! Otvorite taj prokleti moreuz, ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu - SAMO GLEDAJTE! Hvala Alahu. Predsednik DONALD Dž. TRAMP.

(Indeks.hr)

