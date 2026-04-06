IRAN UPOZORAVA: Tramp otvoreno preti ratnim zločinima
ZAMENIK ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi optužio je američkog predsednika Donalda Trampa da je kršio međunarodno pravo i počinio ratne zločine preteći napadom na civilnu infrastrukturu.
- Takve pretnje predstavljaju ratne zločine i flagrantno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija - rekao je Garibabadi, pozivajući se na član koji zabranjuje upotrebu ili pretnju silom protiv teritorijalnog integriteta država.
Dodao je da će Iran odgovoriti „odlučno, odmah i na način koji donosi žaljenje“ u slučaju napada.
Stručnjaci: Gađanje civilnih meta je ratni zločin
Na Trampove pretnje osvrnuo se i Luis Moreno Okampo, prvi glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda, koji je za Bi-Bi-Si rekao da je namerno gađanje civilnih objekata – koji nisu vojni ciljevi – ratni zločin.
Tramp uz psovke preti da će napasti elektrane i mostove
Tramp je više puta pretio da će napasti iransku infrastrukturu, uključujući elektrane i mostove, poslednjih dana ako Iran ne otvori Ormuski moreuz do datog roka.
Američki predsednik je napisao na svojoj platformi Truth Social: - Utorak je Dan elektrana i Dan mostova u Iranu, sve u jednom. Nikad nisam video ništa slično!!! Otvorite taj prokleti moreuz, ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu - SAMO GLEDAJTE! Hvala Alahu. Predsednik DONALD Dž. TRAMP.
(Indeks.hr)
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
AKSIOS TVRDI: Iran, SAD i posrednici razgovaraju o 45-dnevnom primirju
06. 04. 2026. u 08:02
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)