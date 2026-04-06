Svet

ZATEKLI GA NA DELU: FSB sprečila teroristički napad u Kurskoj oblasti

М.А.С.

06. 04. 2026. u 09:13

PRIPADNICI Federalne službe bezbednosti Rusije (FSB) priveli su kijevskog agenta koji je planirao teroristički napad na visokog zvaničnika u Kurskoj oblasti.

ЗАТЕКЛИ ГА НА ДЕЛУ: ФСБ спречила терористички напад у Курској области

Foto: Depositphotos, Profimedia

Napadač je uhapšen dok je pokušavao da izvuče eksploziv iz skrovišta, dodaje se u saopštenju FSB.

Da bi izvršio napad, privedeni je pratio situaciju kod zgrade kurske regionalne vlade kako bi utvrdio vreme, rute i načine dolaska i odlaska, kao i da bi odabrao lokaciju za postavljanje eksplozivne naprave, ističe se u saopštenju.

 - Dobijene informacije, zajedno sa fotografijama i video-zapisima, slao je neprijatelju putem stranog mesindžera Telegram - dodaje se u saopštenju FSB.

(Sputnjik)

