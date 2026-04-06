ZATEKLI GA NA DELU: FSB sprečila teroristički napad u Kurskoj oblasti
PRIPADNICI Federalne službe bezbednosti Rusije (FSB) priveli su kijevskog agenta koji je planirao teroristički napad na visokog zvaničnika u Kurskoj oblasti.
Napadač je uhapšen dok je pokušavao da izvuče eksploziv iz skrovišta, dodaje se u saopštenju FSB.
Da bi izvršio napad, privedeni je pratio situaciju kod zgrade kurske regionalne vlade kako bi utvrdio vreme, rute i načine dolaska i odlaska, kao i da bi odabrao lokaciju za postavljanje eksplozivne naprave, ističe se u saopštenju.
- Dobijene informacije, zajedno sa fotografijama i video-zapisima, slao je neprijatelju putem stranog mesindžera Telegram - dodaje se u saopštenju FSB.
(Sputnjik)
