OČEKUJE SE OBRAĆANJE TRAMPA Bela kuća: Predsednik SAD još nije odobrio 45-dnevno primirje sa Iranom
VISOKI zvaničnik Bele kuće izjavio je da je izveštaj o mogućem 45-dnevnom primirju u sukobu sa Iranom "samo jedna od mnogih tema o kojima se raspravlja", kao i da američki predsednik Donald Tramp još nije odobrio tu ideju.
Zvaničnik je pozvao na oprez u interpretaciji izveštaja koliko je odluka o primirju konačna, prenosi NBC njuz.
Kako se navodi Tramp bi trebalo da se obrati javnosti u 13 časova po lokalnoim vremenu (19 po srednjeevropskom).
U medijima su se pojavili brojni izveštaji o mogućem primirju između SAD i Irana.
Neimenovani iranski zvaničnik je potvrdio da je Iran primio pakistanski predlog za momentalni prekid vatre i da ga razmatra, dodajući da Teheran ne prihvata pritisak da pristane na rokove i donese odluku.
Kako je Rojters ranije danas objavio, Iran i Sjedinjene Američke Države su dobili plan za okončanje neprijateljstava koji bi mogao da stupi na snagu već danas i da omogući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.
Navodno, Pakistan je sastavio okvir za okončanje neprijateljstava i dostavio ga Iranu i SAD protekle noći, navodeći dvostepeni pristup sa momentalnim prekidom vatre nakon čega sledi sveobuhvatni sporazum.
Prema predlogu, prekid vatre bi stupio na snagu odmah, ponovo bi se otvorio Ormuski moreuz, uz 15-20 dana za finalizaciju šireg rešenja.
Iranski zvaničnici su ranije rekli za Rojters da Teheran traži trajni prekid vatre uz garancije da ih neće ponovo napasti SAD i Izrael.
Tramp treba da se obrati javnosti u 13.00 časova po istočnom američkom vremenu u Beloj kući.
(Tanjug)
BIVŠI SAVETNIK OBAME OŠTRO KRITIKUJE: Videćemo da li će američka vojska reći „ne" Trampu
IRAN UPOZORAVA: Tramp otvoreno preti ratnim zločinima
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
