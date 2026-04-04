Svet

ZELENSKI POČEO RAZGOVORE SA ERDOGANOM: U fokusu postizanje mira u Ukrajini

V.N.

04. 04. 2026. u 18:10

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se danas sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u palati Dolmabahče u Istanbulu, koji se održava bez prisustva medija, prenosi Ukrinform.

ЗЕЛЕНСКИ ПОЧЕО РАЗГОВОРЕ СА ЕРДОГАНОМ: У фокусу постизање мира у Украјини

Foto: Profimedia

Kako je navedeno u Direkciji za komunikacije turske predsedničke administracije, dnevni red sastanka uključuje diskusiju o aktuelnim pitanjima bilateralnih odnosa, regionalnom razvoju događaja i naporima usmerenim na uspostavljanje prekida vatre i dugoročnog rešenja za Ukrajinu, posebno u okviru Istanbulskog procesa, tri runde pregovora koje su Moskva i Kijev vodili u turskom gradu, navodi ukrajinska agencija.

Zelenski je ranije danas stigao u posetu Turskoj.

Ukrajinski predsednik je rekao da je doputovao u Istanbul radi "značajnih" razgovora o bezbednosnim pitanjima sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Svet

0 1

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal