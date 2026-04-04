ZELENSKI POČEO RAZGOVORE SA ERDOGANOM: U fokusu postizanje mira u Ukrajini

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se danas sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u palati Dolmabahče u Istanbulu, koji se održava bez prisustva medija, prenosi Ukrinform.

Foto: Profimedia

Kako je navedeno u Direkciji za komunikacije turske predsedničke administracije, dnevni red sastanka uključuje diskusiju o aktuelnim pitanjima bilateralnih odnosa, regionalnom razvoju događaja i naporima usmerenim na uspostavljanje prekida vatre i dugoročnog rešenja za Ukrajinu, posebno u okviru Istanbulskog procesa, tri runde pregovora koje su Moskva i Kijev vodili u turskom gradu, navodi ukrajinska agencija.

Zelenski je ranije danas stigao u posetu Turskoj.

Ukrajinski predsednik je rekao da je doputovao u Istanbul radi "značajnih" razgovora o bezbednosnim pitanjima sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.