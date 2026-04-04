"GORI" PODGORICA: Tea Tairović izašla pred tri hiljade ljudi u brutalnom kostimu - Premijera "Šamara" sa Dadom Polumentom (FOTO)
JEDNA od najvećih muzičkih zvezda na našim prostorima, Tea Tairović, večeras je prvi put stala pred publiku u podgoričkoj areni, u kojoj se nalazi tri hiljade ljudi.
Pre nego što je zapevala svoj čuveni hit "Severna Latina" pevačica se u svom prepoznatljivom stilu izašla u nikad provokativnijem kostimu, poklonila se publici i obećala nezaboravnu noć.
Uz prve taktove prisutni su zaigrali i zapevali od prve do poslednje reči jer je atmosfera već na početku spektakla dovedena do usijanja.
Srpska Šakira kako je mediji godinama nazivaju premijerno je otpevala novu duetsku pesmu "Šamar" sa Dadom Polumentom, koji je bio njen specijalni gost.
Bez obzira na to što je numera tek juče objavljena u popodnevnim satima, ona pretenduje da postane ozbiljan hit jer je cela arena uglas pevala zajedno sa njima.
Ovaj spektakl još jedan je dokaz da Tea obara rekorde gde god da nastupi jer se za svaki posebno priprema i publici uvek prikaže neke nove neočekivane stvari.
Ona je letos nekoliko puta pevala na Crnogorskom primorju, pa su tako ljubitelji njenog lika i dela s velikim nestrpljenjem jedva dočekali da je ponovo vide i čuju.
Preporučujemo
Komentari (0)