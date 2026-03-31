SAD U IRANU PRVI PUT KORISTIO NOVO ORUŽJE: Evo o čemu se radi (VIDEO)

U SMRTONOSNOM napadu 28. februara 2026. godine, PENTAGON je koristio neispitane rakete koje su pogodile civilne objekte u blizini vojnog kompleksa u Iranu.

U napadu, izvedenom prvog dana rata, oružje sa obeležjima novorazvijene američke balističke rakete pogodilo je sportsku dvoranu i susednu osnovnu školu u gradu Lamerdo na jugu zemlje.

Lokalni zvaničnici su izvestili da je najmanje 21 osoba poginula u tom i drugim obližnjim napadima, prema pisanju Njujork tajmsa.

Analiza napada

Analiza vizuelnih dokaza koju su sproveli Njujork tajms i stručnjaci za oružje pokazala je da su karakteristike, eksplozije i oštećenja oružja u skladu sa balističkom raketom kratkog dometa poznatom kao Precizna udarna raketa, ili PrSM.

Projektil je dizajniran da detonira neposredno iznad cilja i rasprši male volframove kuglice.

Video snimci prikazuju dva udara u Lamerdu.

Jedan video, iz stambene zone oko trista metara od fiskulturne sale i škole, prikazuje raketu u letu sa siluetom koja odgovara PrSM, nakon čega sledi velika vatrena lopta u vazduhu.

Još jedan video, sa bezbednosne kamere preko puta teretane, ne prikazuje dolazak projektila, ali jasno prikazuje eksploziju direktno iznad zgrade.

Fotografije sa oba mesta udara pokazuju brojne rupe očigledno izazvane volframovim kuglicama. Odmah pored teretane nalazi se kompleks Islamske revolucionarne garde (IRGC), ali nije poznato da li je i on pogođen u napadu.

🇺🇸🇮🇱🇮🇷Il nuovo missile balistico americano PrSM ha colpito una palestra in una scuola nella città iraniana di Lamerd, uccidendo 21 persone, scrive il New York Times.

Novo oružje debituje u borbi

Prototip rakete PrSM je završen tek prošle godine, prema saopštenju američke vojske. 1. marta, Centralna komanda SAD je objavila snimak lansiranja PrSM iz prvih 24 sata rata, a nekoliko dana kasnije, admiral Bred Kuper je potvrdio da je raketa prvi put korišćena u borbi.

Pošto je oružje tako novo, teško je proceniti da li su udari na Lamerdu bili namerni, rezultat greške u projektovanju ili proizvodnji, ili rezultat lošeg ciljanja.

Pogođeni civilni objekti i žrtve

Nije jasno kako bi škola ili sportska hala mogli biti povezani sa kompleksom IRGC-a.

Prema arhivskim satelitskim snimcima, ovi objekti su ograđeni od vojnog kompleksa najmanje 15 godina.

Godinama je sportska hala javno označena kao objekat za civilnu upotrebu na platformama za digitalno mapiranje, uključujući Google Maps i Apple Maps.

U vreme napada, ženski odbojkaški tim je trenirao u hali, rekao je predstavnik Irana u Ujedinjenim nacijama, Amir Saeid Iravani.

Video snimci objavljeni na društvenim mrežama povezanim sa školom pokazuju da su deca redovno koristila ove prostore.

Snimci sa zemlje i satelitski snimci nakon napada prikazuju halu sa tragovima požara i delimično urušenim krovom, dok se unutar škole vide razbijeni prozori, šteta od požara i mrlje od krvi.

Prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji IRNA, u napadima je poginula najmanje 21 osoba, a oko stotinu je povređeno.

Među žrtvama su odbojkašice koje su trenirale u hali.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim objavila je imena 21 poginule osobe, a lokalni mediji su izvestili o smrti desetogodišnje učenice Helme Ahmadizadeh, učenice Elham Zaeri i sportskog trenera Mahmuda Nadžafija.

Nová americká balistická raketa PrSM zasáhla tělocvičnu ve škole v íránském městě Lamerd a zabila 21 lidí, píše The New York Times.



Soudě podle zveřejněných fotografií, videí a satelitních snímků zasáhla raketová útok na základnu IRGC dne 28. února také sousední školu.

Stručnjaci i američki zvaničnici potvrđuju

Američki zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, potvrdio je za Tajms da je raketa PrSM korišćena u napadu na Lamerd.

Stručnjaci koje je Tajms konsultovao takođe su dali svoju procenu.

- Iako smo znali da je PrSM korišćen, ovo je prvi put da smo videli sistem u akciji - rekao je Džefri Luis, stručnjak za neširenje oružja na Midlberi koledžu.

Njegovo zapažanje ponovio je stručnjak za municiju Frederik Gras, koji je rekao da je snimak detonacije iz vazduha bio veoma jasan i da su „obrasci oštećenja od šrapnela upečatljivi i u skladu sa ograničenim tehničkim informacijama dostupnim o PrSM-u“.

Kapetan Tim Hokins, portparol Centralne komande SAD, rekao je: - Svesni smo izveštaja i istražujemo ih. Američke snage ne ciljaju civile neselektivno, za razliku od iranskog režima.

Širi kontekst sukoba

Napad u Lamerdu dogodio se istog dana kada je američka krstareća raketa Tomahavk pogodila školu u gradu Minabu, usmrtivši 175 ljudi.

Napade na Iran izvodi zajednička izraelsko-američka koalicija, ali su visoki američki vojni zvaničnici potvrdili da su u prvim danima sukoba Sjedinjene Države delovale na jugu zemlje, gde se nalazi Lamerd.

PrSM je balistička raketa kratkog dometa koju je razvio Lokid Martin da zameni sistem ATACMS.

Može da pogodi ciljeve udaljene oko 640 kilometara, a njena namena je uništavanje neprijateljskih vojnika i neoklopljenih vozila.

U prošlosti je Pentagon povremeno koristio oružje u razvoju u aktivnim ratnim zonama za takozvanu „procenu borbenih dejstava“, pri čemu su komandanti svesno prihvatali rizike.

