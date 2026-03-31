ARAGČI: Izrael bezobzirno bombarduje farmaceutske kompanije

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Aragči oštro je osudio Izrael zbog vazdušnih udara na farmaceutske kompanije u Iranu.

- Ratni zločinci u Izraelu sada otvoreno i bezobzirno bombarduju farmaceutske kompanije. Njihove namere su potpuno jasne - poručio je Aragči u objavi na društvenim mrežama.

On je takođe upozorio Tel Aviv da je napravio ključnu grešku jer, kako ističe, ovoga puta naspram sebe nema bespomoćne palestinske civile.

- Naše moćne oružane snage surovo će kazniti agresore - poručio je Aragči.

(Sputnjik)