ARAGČI: Izrael bezobzirno bombarduje farmaceutske kompanije

31. 03. 2026. u 18:15

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Aragči oštro je osudio Izrael zbog vazdušnih udara na farmaceutske kompanije u Iranu.

АРАГЧИ: Израел безобзирно бомбардује фармацеутске компаније

- Ratni zločinci u Izraelu sada otvoreno i bezobzirno bombarduju farmaceutske kompanije. Njihove namere su potpuno jasne - poručio je Aragči u objavi na društvenim mrežama.

On je takođe upozorio Tel Aviv da je napravio ključnu grešku jer, kako ističe, ovoga puta naspram sebe nema bespomoćne palestinske civile.

- Naše moćne oružane snage surovo će kazniti agresore - poručio je Aragči.

(Sputnjik)

"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

31. 03. 2026. u 23:15

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

31. 03. 2026. u 20:11

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

