ARAGČI: Izrael bezobzirno bombarduje farmaceutske kompanije
IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Aragči oštro je osudio Izrael zbog vazdušnih udara na farmaceutske kompanije u Iranu.
- Ratni zločinci u Izraelu sada otvoreno i bezobzirno bombarduju farmaceutske kompanije. Njihove namere su potpuno jasne - poručio je Aragči u objavi na društvenim mrežama.
On je takođe upozorio Tel Aviv da je napravio ključnu grešku jer, kako ističe, ovoga puta naspram sebe nema bespomoćne palestinske civile.
- Naše moćne oružane snage surovo će kazniti agresore - poručio je Aragči.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Komentari (0)