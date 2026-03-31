OVAJ UDARAC ĆE BOLETI VAŠINGTON: Iran oborio dva američka drona vredna 60 miliona dolara! (VIDEO)
IRANSKA vojska saopštila je danas da su njene jedinice protivvazdušne odbrane oborile dva drona MQ-9 kod Isfahana, u centralnom delu Irana, navodeći da pripada američko-izraelskom "agresorskom neprijatelju".
Garda navodi da su dronovi oboreni „novim naprednim odbrambenim sistemima“ koji su deo „integrisane mreže protivvazdušne odbrane zemlje”, prenosi Agencija Fars.
Reč je o bespilotnim letelicama MQ-9 Reaper, koje primarno koristi vojska Sjedinjenih Američkih Država, ali ih u arsenalu imaju i njeni saveznici. Američka i izraelska vojska zasad nisu komentarisale iranske tvrdnje.
Sredinom ovog meseca američki zvaničnici su potvrdili da je oboreno 12 ovakvih dronova.
Iranski mediji su objavljivali snimke olupina dronova, ali direktne pogotke iranskih raketa kojima su obarali dronove.
Dron MQ -9 Reaper je poznat i kao “Predator B”, je trenutno najvažni dron u arsenalu SAD.
On nosi 4 rakete AGM – 114 kao i laserski navođene bombe. Može da ostane u vazduhu do 27 sati. Poseduje napredne radarske i optičke sisteme. Košta od 30 do 60 miliona dolara.
